70mila euro e 14 chili di droga: arrestato un 44enne a Milano

Arrestato un cittadino italiano di 44 anni, con precedenti che era stato scarcerato lo scorso febbraio e sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale. Martedì pomeriggio, gli agenti della 6^ sezione ''Contrasto al Crimine Diffuso'' della Squadra Mobile nel corso di servizi nel capoluogo milanese volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno predisposto un mirato servizio di osservazione in Via Valtellina.

Nella tasca interna del suo giubbotto, è stata trovata una busta contenente 52 grammi di cocaina

In particolare l'attenzione è stata puntata su un uomo dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Intorno alle 16, i poliziotti del gruppo antispaccio lo hanno visto uscire dal portone dello stabile dove dimora, e mettersi alla guida di un'autovettura ed hanno deciso di seguirlo. Dopo aver percorso le vie cittadine, si è fermato prima in Viale Jenner dove si è incontrato con due ragazze e poi in Via Lepontina. Qui ha iniziato a parlare al telefono con atteggiamento sospetto ed è stato quindi controllato dagli agenti. Nella tasca interna del suo giubbotto, è stata trovata una busta contenente 52 grammi di cocaina, mentre all'interno del suo portafogli sono stati rinvenuti 5 involucri di cocaina dal peso complessivo di 5,2 grammi e la somma in contanti di 145,00 euro.

Ritrovati anche un fucile a pompa Winchester modello 1300 Defender, circa 150 cartucce e 5 ordigni artigianali di forma cilindrica

A seguito della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati 71.700 euro in contanti nascosti nel ripostiglio e 1.700 euro nascosti in un cassetto. Nel solaio, invece, i poliziotti hanno trovato: 11 kg di hashish, 2,6 kg di marijuana, 330 grammi di cocaina, 5 kg di sostanza da taglio, una pressa idraulica, un bilancino, materiale per il confezionamento, un fucile a pompa Winchester modello 1300 Defender, circa 150 cartucce e 5 ordigni artigianali di forma cilindrica, con innesco a miccia, privi di ogni etichettatura ed omologazione. L'uomo è stato quindi anche deferito in stato di libertà il reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo ed esplosivi ed inoltre per la violazione dell'art. 73 del Codice antimafia in quanto ha guidato l'autovettura con la patente revocata a seguito della sorveglianza speciale. L'arrestato è stato portato a ''San Vittore'' a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.