8 marzo: in Lombardia tornano le visite gratuite per fertilita

Torna 'Ferty Check' nei centri Genera di diverse città italiane

Torna 'Ferty Check', la campagna di sensibilizzazione e supporto per le coppie in cerca di una gravidanza avviata nel 2021 dal gruppo Genera e giunta alla settima edizione, che fino ad oggi ha consentito di effettuare oltre 500 visite gratuite in tutta Italia in 6 edizioni dell'iniziativa. In occasione della Festa della Donna, sabato 9 marzo 2024 i centri Genera di Roma, Milano, Torino, Napoli, Marostica (Vicenza), Umbertide (Perugia), oltre che Bologna (clinica 9.baby, che fa parte dello stesso network di Genera) aprono nuovamente le porte a chiunque voglia avere accesso a una visita con specialisti in medicina della riproduzione.

Il ginecologo: "Non bisogna temporeggiare"

La visita gratuita consistera' in un colloquio di coppia, visita ginecologica ed ecografia pelvica per la donna. "Durante la scorsa edizione di Ferty Check - racconta Filippo Maria Ubaldi, ginecologo e direttore medico del gruppo Genera - abbiamo effettuato 123 visite gratuite e offerto supporto ad altrettanti pazienti con problemi di infertilita' e che hanno il desiderio di realizzare il sogno di un figlio. Ricordo infatti che, dopo 6/12 mesi di rapporti intimi non protetti che non hanno portato a una gravidanza, ricercare un supporto specialistico rappresenta la prima cosa da fare, soprattutto se all'interno della coppia la donna ha superato i 35 anni. In questo caso non bisogna temporeggiare, essendo l'eta' materna avanzata la principale causa di infertilita', seguita naturalmente da tutta una serie di altre problematiche che possono essere diagnosticate e curate in un centro specializzato.