900 dosi di cocaina, arrestato a Milano

La Polizia di Stato, nell'ambito di mirati servizi di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato a Milano un cittadino albanese di 46 anni, per detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti della 6^ sezione "Contrasto al crimine diffuso" della Squadra Mobile lo hanno fermato trovandolo in possesso di 295 euro in contanti e quattro mazzi di chiavi di due appartamenti e di due vetture.

All'interno del portaoggetti dell'auto sono stati rinvenuti 19 involucri di cocaina per un peso di 81 grammi e un bilancino di precisione. Nella cantina di pertinenza dell'abitazione dove l'uomo e' domiciliato, a Vimodrone (MI), gli agenti hanno sequestrato 878 involucri di cocaina per un peso complessivo di 356 grammi e un bilancino di precisione. Invece, nell'appartamento dove il 46enne risiede, a Meda (MB), all'interno di due salvadanai sono stati trovati 16.610 euro. L'uomo e' stato giudicato per direttissima e arrestato.