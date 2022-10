A 12 anni rubava Rolex in centro a Milano: fermato dai carabinieri

A 12 anni rapinava Rolex in centro a Milano: fermato dai carabinieri

A solo 12 anni, come ha dichiarato lui stesso, in giro per il centro di Milano a rapinare passanti e turisti con al polso preziosi orologi. Il ragazzino e' stato bloccato lunedi' notte dai carabinieri del nucleo radiomobile dopo aver sottratto un Rolex Daytona da 27 mila dollari a un turista americano di 35 anni. Insieme a un complice alle 23.30 ha approcciato con un pretesto in via Manzoni il bersaglio. Poi all'improvviso gli ha spruzzato in faccia dello spray al peperoncino e strappato dal polso l'orologio. I militari dell'Arma allertati da una chiamata al 112 di un passante, sono riusciti a rintracciare nelle vicinanze il dodicenne. Alla loro vista il ragazzino ha gettato a terra il Rolex, che e' stato poi recuperato e riconsegnato al 35enne americano.

Il 12enne è irregolare sul territorio italiano ed è stato affidato a una comunità

All'esito degli esami medico scientifici condotti nella giornata di ieri, il ragazzo e' risultato minore di 14 anni. Irregolare sul territorio italiano, il giovanissimo ha gia' alle spalle ben quattro episodi analoghi solo nell'ultimo mese. Il ragazzino e' stato segnalato alla Procura dei Minorenni e affidato ad una comunita' in provincia di Genova.