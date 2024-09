A 500 giorni dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Salvini: "Verso un traguardo di successo se tutti faranno la loro parte"

Meno 500 giorni alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: "Verso un traguardo di successo ed eccellenza"

Con il traguardo dei 500 giorni che separano dalle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha sottolineato l'importanza di questo momento: "Le responsabilità sono alte, ma dimostreremo che l'Italia è un'eccellenza nel mondo dello sport". Durante la cerimonia di riconsegna del tricolore al Quirinale dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, Malagò ha ribadito l'impegno del Paese per offrire un evento memorabile sotto ogni aspetto, organizzativo e sportivo, celebrando così il prestigio internazionale dell’Italia.

Salvini: "Tutti faranno la loro parte. Su extra costi il governo interverrà"

Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha visitato i padiglioni di Fiera Milano a Rho, dove si stanno realizzando i lavori per ospitare le gare di pattinaggio di velocità. "Grazie alla competenza italiana, trasformiamo questi spazi in una pista di pattinaggio per 7.500 spettatori", ha dichiarato Salvini. Non solo un grande evento sportivo, ma una legacy per il futuro: "L'area diventerà la più grande sala concerti al chiuso in Italia, ospitando fino a 30mila persone". Con orgoglio, Salvini ha sottolineato l'attenzione alla sostenibilità, grazie a un impianto fotovoltaico che alimenterà interamente l'evento. Per quanto riguarda gli extra costi delle opere delle Olimpiadi, Salvini afferma: "Tutti faranno la loro parte. Questo è un evento non lombardo o veneto, di Milano e Cortina. Ci saranno 3miliardi di telespettatori nel mondo e turisti da tutto il mondo, è chiaro che non si fermeranno solo a Milano e Cortina, ma andranno da Nord a Sud a visitare tutta l'Italia. Quindi il governo farà assolutamente la sua parte".

Olimpiadi 2026, un'eredità permanente per il territorio

Fondazione Fiera Milano sta investendo 25milioni di euro per l’adeguamento dei padiglioni, senza oneri pubblici, trasformando i 35.000 metri quadrati dei padiglioni 13 e 15 in un’unica grande struttura. Questa sarà la sede delle gare di speed skating, con una pista di 400 metri, spogliatoi e tribune per 6.500 posti. Il progetto, con un impegno di oltre 1.300 persone, non solo servirà per le Olimpiadi, ma lascerà spazi versatili per eventi futuri, rafforzando il ruolo di Milano come hub per congressi, concerti e competizioni sportive internazionali.

Sostenibilità al centro: una vetrina per l’Italia verde

Oltre all’aspetto sportivo, le Olimpiadi di Milano-Cortina si stanno distinguendo per il loro impegno verso la sostenibilità. Le strutture saranno alimentate dal più grande impianto fotovoltaico su tetto d’Italia, e il riscaldamento sarà garantito dal teleriscaldamento proveniente dai rifiuti della città di Milano. Salvini ha evidenziato che l'Italia sarà capace di mostrare al mondo un’immagine di efficienza e rispetto per l’ambiente, in linea con i nuovi standard globali di sostenibilità.