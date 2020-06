A Beatrice Uguccioni la delega alla mobilità, prende il posto di Siria Trezzi

Beatrice Uguccioni è la nuova consigliera delegata alla Mobilità e Servizi di Rete della Città Metropolitana di Milano. Il sindaco Giuseppe Sala nel pomeriggio di ieri ha definito il nuovo assetto della Giunta della Città metropolitana di Milano, resosi necessario dopo la remissione delle deleghe da parte di Siria Trezzi, indagata per corruzione. Il passaggio formale delle deleghe avverrà nei prossimi giorni. "E' stata per me una giornata particolare. Dopo qualche giorno di riflessione ho accettato l'incarico di Delegata alla mobilita' in Citta' metropolitana (in altre parole assessora alla mobilita'). Ci sara' molto da studiare e da lavorare (ho gia' cominciato)", ha scritto su Facebook Uguccioni.

"Buon lavoro a Beatrice Uguccioni - ha commentato in una nota la segretaria del PD di Milano Metropolitana, Silvia Roggiani -. Sono certa che la sua esperienza e le sue capacita' le consentiranno di affrontare nel miglior modo possibile un tema centrale per Milano Metropolitana, quale quello della mobilita' e dei trasporti. Una sfida delicata ma ambiziosa".