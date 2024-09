A Brescia la terza edizione di "Guber goes green"

Domenica 29 settembre si terrà la terza edizione “Guber goes green”, l’iniziativa di Guber Banca che ogni anno si prende cura di un’area verde di Brescia, ripulendola e restituendola alla città. L’appuntamento coinvolgerà i dipendenti e le loro famiglie e sarà l’occasione per riaffermare il forte legame di Guber con il territorio e l’impegno concreto per diffusione dei temi ESG.

Quest’anno la giornata di “green building”, in collaborazione con Legambiente, organizzata dal Team ESG di Guber, interesserà il Parco Castelli. A partire dalle ore 9,00 a tutti i partecipanti verranno distribuiti i kit di raccolta -guanti, pinze telescopiche e sacchi- e si procederà con la pulizia dell’area che si concluderà con la pesata dei rifiuti raccolti. A seguire si svolgeranno laboratori didattici per i più piccoli.

Guarneri: "La sostenibilità è divenuta tema centrale della nostra strategia aziendale"

“Siamo giunti alla terza edizione di un incontro molto apprezzato da tutti i dipendenti di Guber Banca -sottolinea l’Amministratore Delegato Francesco Guarneri-. In questi anni la sostenibilità è diventata un elemento centrale della nostra strategia aziendale. Crediamo fermamente che il successo di un’Azienda (di credito nel nostro caso) non si misuri solo in termini finanziari, ma anche in base al contributo positivo che possiamo offrire alla comunità e al mondo in cui viviamo. Perché l’uno non può crescere senza l’altro".

Guarneri prosegue: "Per noi la sostenibilità è molto di più di una semplice moda. È l’attenzione verso il territorio in cui siamo nati e cresciuti come Banca, ma anche come cittadini. Una restituzione del benessere alla comunità nella quale operiamo da oltre trent’anni. Pensare e attivarsi per dare il nostro contributo all’ambiente è un progetto che possiamo definire win to win in cui se la nostra provincia, il luogo in cui viviamo, i nostri parchi stanno bene, allora anche noi progrediamo, non solo come business, ma come persone, le stesse persone che lavorano insieme. Il rinnovo di questo appuntamento è un gesto d’amore verso il mondo e verso la nostra Brescia e siamo felici di condividerlo da tre anni insieme ai nostri dipendenti"