A Buccinasco "Mistero Buffo": Mario Pirovano rende omaggio a Dario Fo e Franca Rame

Questo sabato 29 marzo Buccinasco ospiterà Mario Pirovano, erede artistico di Dario Fo e Franca Rame, che porterà in scena Mistero Buffo, il capolavoro assoluto del Premio Nobel per la Letteratura. L'evento si inserisce nella programmazione teatrale voluta dall'Amministrazione Comunale, che continua a investire nella cultura come strumento di crescita e partecipazione. Lo spettacolo si terrà presso l'Auditorium William Medini (Via Tiziano, 7), alle ore 21. L'ingresso è gratuito ma verranno raccolte offerte libere a favore di Sostieni il Sostegno

Opera rivoluzionaria e sempre attuale, Mistero Buffo è un monologo che affonda le radici nella tradizione del teatro popolare medievale, intrecciando satira, impegno civile e comicità. Attraverso il grammelot – una lingua reinventata che mescola dialetti e suoni – Dario Fo ha saputo dar voce agli ultimi, raccontando la storia con un punto di vista nuovo, spesso ironico e irriverente.

Riproposto dal 1969 ad oggi in oltre 5.000 allestimenti, in Italia e all'estero, nelle piazze, nelle scuole, nelle fabbriche, nei teatri, e anche nelle chiese, arricchito di volta in volta da nuove e diverse giullarate, ‘Mistero Buffo’ è un impasto comico-drammatico, quello delle sacre rappresentazioni medievali (i misteri appunto), dei giullari e della commedia dell'arte.

Per anni Dario Fo, insieme a Franca Rame, ha raccolto documenti di teatro popolare di varie regioni italiane e li ha ricostruiti in questo spettacolo dal sapore ironico e profetico che diverte, stimola, affascina, ed ha la capacità di coinvolgere anche le più giovani generazioni.

Teatro come strumento di riflessione, condivisione e solidarietà

“Sono felice di poter portare Mistero Buffo a Buccinasco – spiega Mario Pirovano - un Comune che dimostra di credere ancora nella cultura e nel teatro come strumenti di riflessione e condivisione. Dario e Franca hanno sempre pensato al teatro come un luogo di libertà, dove la parola arriva direttamente al pubblico, senza filtri. Portare avanti questa eredità è per me una missione e un privilegio”.

"Per noi è un grande onore ospitare a Buccinasco Mario Pirovano - dichiara Martina Villa, assessora alla Cultura del Comune di Buccinasco - che porta in scena nel nostro teatro l'opera più importante e sempre attuale del premio Nobel Dario Fo. Come per tutti i spettacoli della nostra rassegna teatrale, l'ingresso è libero perché desideriamo proporre il teatro a tutti e da quest'anno lo leghiamo anche a un valore sociale sostenendo insieme al pubblico associazioni di volontariato, impegnate quotidianamente a supporto dei più fragili" L’ingresso allo spettacolo sarà gratuito, ma durante la serata verranno raccolte offerte destinate interamente a ‘Sostieni il Sostegno', associazione milanese che da oltre vent’anni promuove, valorizza e diffonde la cultura dell’accoglienza e dell’inserimento scolastico sostenendo progetti proposti da famiglie con minori in situazioni di difficoltà dovute a disabilità fisiche, psichiche o di disagio in genere.

“L’idea di legare il teatro a un progetto di solidarietà rende questa serata ancora più preziosa”, conclude Pirovano. “Significa avvicinare cultura e scuola, teatro e vita reale, proprio come avrebbero voluto Dario e Franca. Un’amministrazione che sceglie di dare spazio a eventi come questo compie un gesto di grande valore per tutta la comunità.”