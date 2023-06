A Casirate d’Adda tornano le streghe ma gli esorcisti lanciano la scomunica

Torna a Casirate d’Adda Strigarium, la manifestazione dedicata alla magia, alle culture antiche e all’esoterismo. Ed è subito polemica con gli esorcisti.

La scomunica dell’Associazione internazionale esorcisti

Come riporta il Corriere della Sera, Francesco Bamonte, presidente dell’Aie, l’Associazione internazionale esorcisti fondata da padre Amorth che riunisce 800 sacerdoti, ha lanciato la scomunica contro la rassegna.

Padre Bamonte: "La manifestazione fa parte di quel pericolosissimo fenomeno che è il revival neopagano"

“Grande Sabba e grande inganno — spiega padre Bamonte —. La manifestazione fa parte di quel pericolosissimo fenomeno che è il revival neopagano. Non sorprende la scelta del luogo, non lontano dall’Adda e dal Santuario di Caravaggio. Coinvolge famiglie con i figli per confondere nei giovanissimi il concetto di bene e di male. Non si può escludere un intervento straordinario del maligno”.

Non si è fatta attendere la replica degli organizzatori: “In realtà —ci siamo trasferiti perché l’area che occupavamo a Costa Volpino è stata messa in vendita”.