A fuoco deposito azienda materiale plastico nel Milanese

Rogo in deposito nel Milanese, "non ci sono persone coinvolte"

Dai primi rilievi dei soccorritori non ci sarebbero persone coinvolte nell'incendio del magazzino nel Milanese. Diversamente da quanto riferito in precedenza dai vigili del fuoco, l'azienda in via Guido Rossi a Trucazzano non è la Duimex ma l'Arcadia che tratta materiale plastico e non farmaceutico. I pompieri stanno cercando di contenere e circoscrivere il rogo evitando il coinvolgimento delle aziende limitrofe.