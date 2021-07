A fuoco la statua della Madonna di fratel Ettore

A fuoco della statua della Madonna di fratel Ettore

E' andata a fuoco sabato mattina la statua della Madonna posta in via Sammartini a Milano. Lo segnala Otello Ruggeri, presidente del Circolo di Fratelli d'Italia Almerigo Grilz, spiegando che fu posta "trent'anni fa da Fratel Ettore" e "da allora ha ricevuto a braccia aperte tutti i bisognosi ospitati, prima nel centro per senzatetto aperto dal Padre Camilliano poi, ai giorni nostri, quelli aiutati dalla Caritas, accogliendo nel 1979 anche Madre Teresa di Calcutta in visita a Milano". Secondo Ruggeri "spetta alle autorita' competenti stabile" se si e' trattato di "un incidente o di un atto deliberato, come dicono alcune voci di quartiere".

Anche Silvia Roggiani, segretaria del Pd, ha espresso "la sua condanna per l'atto vandalico". Secondo Roggiani, si e' trattato di "un gesto insensato e violento, che non si puo' far altro che condannare fermamente. Se venisse confermata l'origine dolosa dell'incendio, si tratterebbe di un grave atto che offende, non solo la comunita' cattolica, ma tutti coloro che in tutti questi anni - da oltre 30 anni - hanno trovato nella sua figura conforto e accoglienza. Questa Madonnina, infatti, incarna quegli stessi valori, della solidarieta' e della compassione nei confronti dei piu' fragili, che hanno mosso fratel Ettore, un uomo che ha speso la sua vita accanto ai poveri e agli emarginati, che ha fortemente voluto la realizzazione della statua".