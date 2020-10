A Milano 70% agenti stazione su M3 in malattia, Atm 'comportamento grave'

Gli agenti di stazione della metropolitana linea 3 marcano visita. L'Atm corre ai ripari. "Nella notte 15 agenti di stazione, sui 21 previsti sul turno della mattina con inizio alle 5,10 sulla linea metropolitana 3, hanno comunicato tutti in contemporanea assenza per malattia. Un atto dimostrativo - spiega l'Atm in una nota - evidentemente, un comportamento grave e irresponsabile dovuto a motivi interni, in particolare legati all’organizzazione e turnazione di un ridotto gruppo di operatori che avrebbero a disposizione le sedi opportune per discutere di temi aziendali, senza rischiare di causare ricadute sulla clientela. Un gesto che avrebbe potuto creare pesanti disagi nell’apertura di diverse stazioni, e quindi sul servizio ai passeggeri, soprattutto in un momento ancora delicato di emergenza sanitaria. Atm ha attivato immediatamente nella notte stessa una task force per garantire l’apertura regolare e in sicurezza dell’intera linea M3. Grazie alla collaborazione e al senso di responsabilità dei colleghi che si sono resi disponibili a una sostituzione di emergenza, dagli addetti alla Security ai funzionari e dirigenti e con l’ausilio delle telecamere, l’Azienda è riuscita a presidiare tutte le stazioni e avviare regolarmente il servizio. La circolazione prosegue regolarmente e a pieno regime su tutta la linea", conclude l'azienda.