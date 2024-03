A Milano apre GinO12 Distillery, Il bar per il gin "fai-da-te"

A Milano apre GinO12 Distillery, il laboratorio di gin "fai-da-te"

A Milano oggi apre le sue porte "GinO12, distillery", una innovativa distilleria situata in uno spazio di soli 4 metri quadrati. Come riporta MilanoToday, qui i clienti potranno diventare improvvisati alchimisti dell'aperitivo, sperimentando con ampolle, pozioni e ricette. Definito il "laboratorio di gin fai-da-te più piccolo al mondo" dai suoi proprietari, si trova nel suggestivo Vicolo dei Lavanda lungo il Naviglio grande di Milano. Chiunque avrà l'opportunità di comporre il proprio gin tra una vasta selezione di fragranze e erbe botaniche, nonché di creare la propria etichetta personalizzata. La distilleria è nata dal lavoro quotidiano di GinO12, il famoso gin-bar di Milano che ha aperto nel 2014 all'interno del ristorante Officina 12. L'idea è nata da "Gina", la prima macchina distillatrice proposta dal gruppo di lavoro, impiegata durante il periodo della pandemia per preparare gin tonic da asporto. Dietro l'insegna ci sono i nomi di Alessandro, Fabio e Giacomo, autentici maestri della distilleria.

GinO12: "Ti distilliamo il gin perfetto, fino a cinque gusti diversi"

"Qui puoi raccontarci di te, dei tuoi amori o pensieri, dei tuoi problemi e delle tue felicità e gioie. Dei problemi di lavoro. E noi ti 'distilliamo' il gin perfetto, tagliato e cucito sulla tua persona. Le persone hanno voglia di raccontarsi e noi nel frattempo gli prepariamo il gin-tonic". I clienti avranno l'opportunità di selezionare fino a cinque gusti diversi, indicando anche l'intensità desiderata: dal basilico al bergamotto, dalla camomilla alla cannella, dal cedro al cetriolo, fino al cardamomo, eucalipto, fragola, lampone, lavanda, nocciola, zenzero, timo, salvia, rabarbaro, pompelmo rosa e molti altri.