A Milano arriva l'hamburger con farina di grillo

Arriva a Milano, per la prima volta in Italia, l'hamburger con farina di grillo. Lo propone il ristorante ristorante Pane & Trita di via Muratori. Si chiama Grillo Cheeseburger e - come riporta Repubblica Milano - si presenta in un bel panino verde brillante, arricchito da formaggio, verdure e salsine.

Hamburger con farina di grillo: l'autorizzazione dell'Ue del 24 gennaio

La proposta culinaria arriva dopo che il 24 gennaio l’Unione Europea ha autorizzato la vendita di prodotti alimentari ricavati da alcuni insetti. Tra cui la farina della specie detta grillo domestico, nome scientifico Acheta domesticus (ma non sono i grillini presi nei campi, provengono da allevamenti controllati e certificati).