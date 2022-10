A Milano arriva il “burger sospeso”. Solidarietà per i senza tetto

Un’iniziativa solidale a favore delle persone che vivono situazioni di disagio e fragilità. Da oggi in tutti i 'Doppio Malto milanesi' (Porta Romana, Navigli, Duomo e Scalo Milano) arriva il 'burger sospeso', il cui ricavato andrà a Fondazione Progetto Arca Onlus, realtà che serve pasti ai senza tetto a Milano e in altre città d’Italia tramite la 'cucina mobile'.

Collaborazione nata nella tarda primavera del 2021

La collaborazione tra Doppio Malto e Fondazione Progetto Arca Onlus nasce nella tarda primavera del 2021, quando Doppio Malto Milano Navigli riparte dopo l’allentamento delle restrizioni decise per la seconda ondata pandemica. La cucina del locale lavora a pranzo e a cena per i clienti tradizionali, nel pomeriggio compone dei 'polibox' contenenti i pasti preparati per le persone che vivono in strada e che vengono poi distribuiti dai volontari di Progetto Arca.