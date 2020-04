A Milano arriva la ghost kitchen, il ristorante che viene da noi

A Milano arriva la ghost kitchen, è il ristorante che viene da noi



Il 4 maggio qualcosa comincerà a muoversi. Ma di andare al ristorante non se ne parla. Nonostante si stia cercando una soluzione sembra che sia ancora troppo rischioso.

Così, mentre l’intera economia di un settore che vive di contatti umani attraversa una crisi senza precedenti, il mondo della ristorazione cerca di non arrendersi sviluppando nuove e creative idee come quella della cosiddetta “gastronomia di quartiere”.





All’estero è più conosciuta come ghost kitchen (cucina fantasma) e non ha niente a che vedere con il concetto di food delivery a cui siamo abituati. Se Just Eat o Glovo, infatti, sono da considerarsi dei “corrieri” del cibo, qui invece siamo di fronte a un sogno che si realizza: il ristorante viene da noi, a casa; varca la soglia con tutte le sue bontà e l’attenzione del personale qualificato.



A Milano qualcuno ha già iniziato. Lo storico ristorante Il Cestino di via Madonnina ha ridato proprio così il sorriso agli abitanti di Brera: oltre a pranzo e cena, ha ideato persino l’aperitivo a casa con prelibatezze nostrane e una gamma di bevande per tutti i gusti. Pizza artigianale, piatti della tradizione e tanto pesce fresco ma non solo. Risotti, arrosto, osso buco o tutta la gamma gluten free e le pietanze pensate per stare in forma con gusto. La consegna è gratuita e per gli avventori è previsto uno sconto del 20 percento. «L’iniziativa non si ferma alla comodità della consegna a domicilio ma vuole portare tra le mura domestiche l’esperienza del ristorante che comprende menù accurati, cura del cliente e via dicendo – racconta Agostino Ragno, direttore della trattoria Il Cestino di Milano. «Per il weekend prepariamo piatti più abbondanti e menù articolati, per una cena romantica un bel vassoio di frutti di mare o cruditè che sono il nostro fiore all’occhiello. La paella è un nostro intramontabile biglietto da visita come la pizza tradizionale. In attesa della ripartenza, viziamo così i nostri clienti».