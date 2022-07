A Milano arrivano le "Pussy Riot". Unica data italiana all'Arcimboldi

TAM Teatro Arcimboldi Milano è lieta di annunciare l’apertura vendite per l’unica tappa italiana della performance trasgressiva delle Pussy Riot -il collettivo artistico di protesta femminista nato a Mosca- in programma il prossimo 11 settembre 2022. Riot Days è live music, teatro, video per uno show innovativo sinonimo di fluidità di genere, inclusività, matriarcato, amore, decentramento, anarchia e antiautoritarismo.

Chi sono le Pussy Riot

Nate nel 2011, le Pussy Riot sono note in tutto il mondo per le provocatorie performance non autorizzate di guerriglia punk rock trasformate poi in video musicali diffusi sulla rete. Nei loro testi parlano di femminismo, dei diritti LGBT e dell’opposizione al presidente russo Vladimir Putin, che considerano un dittatore.

Hanno acquisito una notorietà globale quando nel 2012 cinque di loro hanno organizzato una preghiera punk all’nterno della Cattedrale di Cristo Salvatore di Mosca. Il 17 agosto 2012, tre membri delle Pussy Riot - Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyokhina ed Ekaterina Samutsevich - sono state condannate dall’autorità russa a due anni di reclusione per teppismomotivatodall’odio religioso. Il processo e la sentenza hanno attirato notevole attenzione e critiche, in particolare in Occidente. Il caso è stato adottato da gruppi per i diritti umani, tra cui Amnesty International che ha indicato le donne come “prigioniere politiche”. Tolokonnikova e Alyokhina sono state rilasciate il 23 dicembre 2013 e successivamente hanno testimoniato la loro esperienza in festival internazionali e conferenze negli Stati Uniti, Canada, tutta Europa, Australia, Singapore.

Nel 2021 - 2022 Maria Alyokhina è stata nuovamente condannata a un anno in prigione e agli arresti domiciliari solo per post sui social media a sostegno del leader dell’opposizione russa Alexey Navalny, che è stato avvelenato e poi imprigionato dal regime di Putin. Lo scorso aprile, quando Putin ha iniziato a reprimere più duramente qualsiasi critica all’invasione dell’Ucraina, le autorità hanno annunciato che gli arresti domiciliari diAlyokhina sarebbero stati trasformati in una colonia penale di 21 giorni.

Così la Pussy Riot ha deciso che era ora di lasciare la Russia, almeno temporaneamente. E ci è riuscita travestendosi da addetta alla consegna del cibo per sfuggire alla polizia di Mosca, che sorvegliava l’appartamento dell’amica dove si trovava. La donna ha lasciato in casa il suo cellulare per evitare di essere rintracciata. Aiutata da amici, è riuscita poi dopo alcuni giorni ad arrivare in Lituania e poi a Berlino dove è andata in scena al Funkhaus.

Lo show Riot Days

Lo show Riot Days nasce nel dicembre 2016 dalla collaborazione fra Maria Alyokhina e il produttore musicale Alexander Cheparukhin ed è un’opera teatrale basata sul libro Riot Days di Alyokhina (pubblicato nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia, in Germania, in Francia, in Giappone, in Brasile, nella Repubblica Ceca, in Ungheria). Riot

Days è diretto da Yury Muravitsky, uno dei principali registi teatrali russi, ora direttore artistico del leggendario Teatro Taganka a Mosca. Riot Days è una combinazione innovativa di musica dal vivo, teatro e video ed è la storia personale di Alyokhina come membro delle Pussy Riot fra azioni nella Piazza Rossa e nella Cattedrale, arresto, tribunale e prigione. Il contenuto dello spettacolo cambia frequentemente con sempre nuovi episodi e nuovi brani musicali e non è indifferente a temi come il perseguimento dei prigionieri politici e l’aggressione russa contro l’Ucraina.

Lo show è andato in tournée in tutto il mondo con più di 200 spettacoli nella maggior parte d’Europa, Stati Uniti, Brasile, Australia e Nuova Zelanda. Il progetto ha ricevuto prestigiosi premi internazionali, tra cui Herald Angel Award e Total Theatre Award del Festival di Edimburgo..