A Milano aumentano i casi di virus respiratori tra i bambini

A Milano sono in aumento i casi di virus respiratori fra i bambini, specie tra quelli più piccoli, ma la situazione - assicurano dai reparti di pediatria della città - rimane ancora sotto controllo. Nessun allarmismo, dunque, anche se circolano diverse forme virali, dall'influenza alla para-influenza, fino al Covid e ad altre forme anche batteriche come le infezioni da streptococco. I dati registrano un leggero incremento rispetto agli anni precedenti, soprattutto tra i bambini appena nati.

Secondo l'ultimo report sulle infezioni respiratorie, l'incidenza totale delle sindromi simil-influenzali è in aumento rispetto alle settimane precedenti e si attesta a un valore di 14,8 casi per 1000 assistiti. L'incidenza è in aumento in tutte le fasce d'età, particolarmente tra i più piccoli, e ha raggiunto valori pari al 33% nella fascia d'età 0-4 anni.