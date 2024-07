A Milano esposta una ambulanza ucraina crivellata di colpi di mitragliatrice. VIDEO

A Milano esposta una ambulanza ucraina crivellata di colpi di mitragliatrice

Il parabrezza distrutto. I fori di proiettile lungo tutte le fiancate. I post-it colorati di solidarieta' all'Ucraina e di ribellione a Putin. Un'ambulanza mitragliata a Kharkiv nel settembre 2022 a testimoniare l'orrore della guerra, per tenere alta l'attenzione dei media e della comunita' internazionale. L'iniziativa e' dell'associazione Uami, col patrocinio del Comune di Milano, che l'ha esposta in piazza San Fedele a Milano, dietro il palazzo comunale. Associazione che lunedì ha organizzato un evento a cui hanno partecipato diversi consiglieri comunali e regionali bipartisan, la presidente del consiglio comunale di Milano Elena Buscemi e il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni Marco Cappato.

"Non bisogna dimenticarsi della guerra in Ucraina"

"Questa esposizione - ha spiegato Ruslana Tkach, co-fondatrice dell'associazione Uami - e' fatta per ricordare e per raccogliere donazioni insieme all'associazione "Lukraine", che e' un'associazione fondata a Lussemburgo e che ha dato inizio al progetto Ukraine Is calling, che ha la missione di raccogliere fondi per comprare 112 ambulanze da mandare in Ucraina". Per l'attivista l'atteggiamento dell'Occidente nei confronti del conflitto e' cambiato, per questo bisogna tenere alta l'attenzione: "Vedo tante persone che dicono di essere stufe, stanche, e non capisco tutt'ora di cosa dato che in prima linea ci sono gli ucraini che combattono. Vedo persone che lanciano frasi "pensate a un dialogo" e io dico: il dialogo con chi? Quando mai si e' riuscito a dialogare con i terroristi nella storia? E dove sono le certezze che domani non ricapitera'?.

"Il messaggio forte che viene da questa piazza e da questa ambulanza - ha commentato Buscemi - e' che non bisogna dimenticarsi della guerra in corso che sembra molto spesso, per come la leggiamo, una guerra di vertici, invece e' una guerra che riguarda le persone, riguarda i morti, i civili e questa ambulanza ce lo ricorda. Ci ricorda che non dobbiamo abbassare l'attenzione su questo conflitto e i crimini che i russi stanno compiendo nei confronti dell'Ucraina e del suo popolo". Per Cappato e' "necessario continuare a essere senza ambiguita' a sostegno della resistenza ucraina, per tante ragioni, per la liberta' del popolo ucraino. Spero - ha aggiunto - che questa manifestazione possa garantire un rafforzamento dei sostegni di qualsiasi tipo alla resistenza ucraina".