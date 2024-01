A Milano Home novità e tendenze per una tavola unica e speciale

Colore, tradizione, artigianalità: la convivialità a tavola è un concetto che va oltre il semplice atto di mangiare insieme; è un momento di condivisione, di scambio di emozioni e di esperienze, un’arte che va coltivata e che permette di rafforzare i legami affettivi e di creare ricordi indimenticabili, legati, oltre che al cibo, alla bellezza e alla unicità degli oggetti che la arredano. Andiamo quindi alla scoperta di tutti quegli oggetti che vogliamo ritrovare sulla nostra tavola e che esprimono artigianalità, originalità, esclusività: tanti gli espositori a MILANO HOME, sino al 14 gennaio a Fiera Milano Rho.

Una tavola che rispecchia riti quotidiani e occasioni speciali

La tavola contemporanea presenta complementi di home decor e tableware per vivere il piacere dei riti quotidiani ma anche quelli delle occasioni speciali, in armonia con il proprio stile e con il ritmo delle stagioni. Ecco, quindi, le collezioni di VillaAltachiara ispirate alla natura che rinnova i stagionalmente i propri colori. La tavola della tradizione si veste ‘a festa’: tra le nuove collezioni di Pozzi Milano una dedicata alla Pasqua. I delicati motivi floreali e piatti che si ispirano all’uovo pasquale sapranno sicuramente stupire gli ospiti. Non sono solo le stagioni e le tradizioni ad influenzare le nuove proposte, ma i luoghi. Ecco, quindi, le nuance marine o i colori caldi della terra per case al mare e campagna e ispirazioni di design per una casa metropolitana. Gli amanti dei luoghi del mondo potranno invece scegliere tra le proposte di Pozzi Milano e Villa D’Este che presentano collezioni ispirate a culture lontane.

Il bicchiere è il protagonista della tavola

Il trend della prossima stagione vede il bicchiere protagonista della tavola: dai vetri soffiati a bocca di Galbiati Milano con base arrotondata e lavorazione effetto crackle che creano l’illusione di un “centrino” a sottobicchiere sulla tavola, ai bicchieri di Ichendorf abbinati alle caraffe e con motivi applicati di animali, frutta e verdura. Una tavola sempre più raffinata e personalizzata che guarda anche all’artigianalità con linea di Modellando Arte realizzate interamente a mano dalla modellatura alla finitura, sino alla creazione di colori e smalti personalizzati. L’ora del tè e del caffè è invece scandita da note di colore con le creazioni di Livellara Milano, ispirate all’oriente e personalizzate con le iniziali di animali della foresta, oltre all’originale tazzina di Baci Milano che tiene in caldo il caffè e non macchia la tovaglia. Insomma, una tavola colorata ma sofisticata, in nuance con tovaglie dai tessuti naturali e che si ispirano a fiori, frutti e animali.

Una tavola con materiali nuovi e sostenibili

Attenzione anche per i materiali utilizzati che sono nuovi e sostenibili come quelli di Blim Plus: polipropilene di altissima qualità dalle geometrie pulite e solenni che ricordano gli antichi colonnati greci per una linea di oggetti per la tavola dal sapore moderno. La tavola raffinata richiede anche buon cibo: ecco quindi l’innovazione in cucina rappresentata dalla pentola Tritania definita come ‘più sana al mondo’ dalla superficie di cottura in puro titanio, un metallo attossico, biocompatibile e nickel-free