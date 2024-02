A Milano il Forum Sanità della consulta di Forza Italia

I big di Forza Italia al Circolo Filologico di via Clerici 10, Milano, per parlare di "Una sanità più equa ed accessibile a misura di cittadino". Un nuovo appuntamento, quello del 16 febbraio (ore 9.45) organizzato dalla consulta del partito, di cui Letizia Moratti è presidente nazionale. E come per il precedente appuntamento, il Forum economico dello scorso 27 gennaio, tra i relatori ci saranno proprio la Moratti, assieme al segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani ed al ministro dell'Università Anna Maria Bernini.

Con loro anche Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, l'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso e diversi altri nomi di spicco del mondo della ricerca e della sanità. Tra questi Andrea Mandelli, Massimo Clerici, Domenico Mantoan, Francesco Cognetti, Sergio Abrignani, Macello Cattani, Giovanni Corrao, Gianfelice Rocca, Marco Centenari. Laura Parolin, Mario Del Vecchio, Daniela Bianco, Francesco Longo, Barbara Mangiacavalli, sorella Emilia Bruna Scarcella, monsignor Vincenzo Paglia.