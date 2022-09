"A Milano il ministero dell'Innovazione", la proposta di Matteo Salvini

Risuona dal Forum Ambrosetti di Cernobbio il 'refrain' leghista della sede del Ministero al Nord. Una tentazione dal sapore federalista, non nuova di certo.

Proposta lanciata da Matteo Salvini

E' stato Matteo Salvini durante il dibattito-confronto con gli esponenti politici, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Antonio Tajani, Giorgia Meloni, Enrico Letta, nell'ultima giornata di lavori del simposio sulle rive del Lago di Como, a lanciare l'idea.

Salvini: "Radunare competenze sparse, senza togliere nulla a nessuno"

"Propongo - ha detto l'ex ministro dell'Interno - un Ministero per l'Intelligenza artificiale, l'Innovazione e la Digitalizzazione a Milano".L'idea, ha spiegato il leader leghista, è quella di "radunare competenze sparse, senza togliere nulla a nessuno. Un Ministero a Milano dove ci sono brevetti e grandi sedi, sarebbe offrire un di più, è il bello dell'autonomia". L'ispirazione, a 11 anni dalla inaugurazione nel luglio 2011 delle sedi distaccate dei dicasteri di Economia, Semplificazione e Riforme aperte a Monza a Villa Reale finita poi in una querelle istituzionale, sarebbe venuta in queste ore a Salvini da una chiacchierata con uno dei partecipanti al forum Ambrosetti. "Non dico chi è, se no lo rovino - ha raccontato Salvini che ha spiegato di averlo poi ringraziato dell'idea inviandogli un messaggio in cui lo ha chiamato 'ministro, "perché qui ci potrebbe essere almeno una decina di persone che sarebbero in grado di dare un contributo al prossimo governo". La memoria torna a quei cento metri quadrati a Monza attorno ai quali fra luglio e settembre del 2011 si scatenò una polemica culminata in uno scontro istituzionale fra il Presidente della Repubblica Napolitano e l'ex premier Berlusconi. A colpi di carte bollate, con una dichiarazione di incostituzionalità fatta dall'allora capo dello Stato per violazione dell'articolo 114, quello che sancisce Roma capitale. La battaglia leghista in nome del federalismo in passato registrò anche l'idea della Rai del Nord, mirata allo spostamento di Rai 2 a Milano.Oggi a Cernobbio Salvini ha rispolverato la tentazione leghista del Ministero al nord, questa volta sotto il Duomo.

Appoggio da parte di Fontana e Sala

E dopo avere incassato il plauso del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che ha giudicato la proposta "interessante, necessaria e, ovviamente, utile", il leader del Carroccio ha trovato un endorsement anche dal fronte del centrosinistra, dal sindaco di Milano, Beppe Sala. "Il nostro Paese ha tanto bisogno di Innovazione. Ma di un'Innovazione che trovi poi una rapida applicazione nelle nostre realtà produttive. L'Italia dipende, come purtroppo in modo significativo anche l'Europa, da risorse e know how appannaggio di potenze straniere. Dobbiamo essere più autonomi relativamente alle fonti energetiche, ai semiconduttori, alla gestione trasparente dei dati, alle regole per la trasformazione ambientale", ha scritto il sindaco del capoluogo lombardo su Fb.

"Questa è la vera sovranità su cui possiamo costruire il nostro futuro. Penso che abbia quindi senso immaginare un Ministero dell'Innovazione a Milano purché in abbinamento con il Ministero dello Sviluppo Economico. Solo così potremo contare su un'Innovazione molto concreta e agganciata allo sviluppo di nuovi processi industriali. Sarei lieto di discuterne con chi fosse veramente determinato a perseguire tale via e non solo a non farne argomento di campagna elettorale. Ovviamente anche con l'Onorevole Salvini", ha aggiunto Sala.

De Biasio (Arexpo): "Ministero dell'Innovazione a Mind? Sarebbe il luogo ideale"

La proposta di rendere Mind la sede del Ministero dell'Innovazione incontra il favore di Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo, la società proprietaria dell'area su cui si sta sviluppando il Milano Innovation District: "Milano e la Lombardia guidano l'innovazione italiana e Mind già oggi rappresenta una eccellenza del Paese con un distretto dell'innovazione che cresce ogni giorno ed è all'altezza delle migliori esperienze internazionali in questo settore strategico per il nostro futuro. Per questo se il governo, come proposto oggi (domenica, ndr) anche dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, deciderà di spostare la sede del ministero dell'Innovazione a Milano certamente Mind potrebbe essere il luogo ideale per ospitare questo dicastero. Per noi sarebbe certamente un onore e un motivo d'orgoglio e credo potrebbe essere utile anche per sviluppare ulteriormente la relazione tra istituzioni, grandi università, imprese, centri di ricerca pubblici e privati che, come avviene a MIND, sono i grandi protagonisti dell'Innovazione".

Contrario Calenda: ""Direi che c'è il luminoso precedente di Calderoli e della Reggia di Monza"

Ma Salvini con la sua proposta non ha raccolto solo fan. "Direi che c'è il luminoso precedente di Calderoli e della Reggia di Monza. Il Governo risiede nella Capitale. Spostarne un pezzo genera solo complicazioni, costi e inefficienze. Che lo dica Salvini che ne spara una al secondo pure pure, che lo riprenda Sala è grave", ha scritto su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda. E le reazioni arrivano anche dal Sud.

Il no di Mastella: "Salvini è contro il sud"

Salvini propone un ministero dell'Innovazione a Milano. Ancora una cosa contro il Sud. Io propongo la sede a Benevento di un nuovo ministero per le Aree Interne Italiane, che lavori per le infrastrutture e l'aumento demografico. Esistono tutte le condizioni". Lo sostiene, in una nota, il segretario nazionale di Noi Di Centro, Clemente Mastella.