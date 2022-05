A Milano il primo festival intitolato a Margherita Hack

Nasce a Milano il primo festival intitolato a Margherita Hack, prestigiosa divulgatrice scientifica, nota in Italia e in tutto il mondo.

L'evento sarà ospitato il 10 e 11 maggio al Teatro Leonardo di Milano in collaborazione con la Fondazione omonima. Il 10 Barbascura X presentera' 'Amore bestiale', un viaggio irriverente sui metodi di accoppiamento piu' bizzarri e scomodi del regno animale, mentre l'11 maggio andra' in scena 'La Scienza in Valigia', un progetto di divulgazione scientifica nato negli anni di collaborazione e amicizia tra Margherita Hack e Marco Santarelli, direttore generale della Fondazione Margherita Hack. L'obiettivo del progetto e' comunicare concetti difficili con parole semplici, raccontando la scienza dal Big Bang ai giorni nostri attraverso musica ed esperimenti che coinvolgono il pubblico per spiegare concetti scientifici come gli atomi (per esempio rappresentando un atomo gigante con le persone), l'energia, la rete e i social.