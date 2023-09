A Milano inaugurato lo studentato intitolato al Beato Carlo Acutis

Intitolata al giovane beato milanese Carlo Acutis la casa dello studente di via Barrilli 18, nel quartiere Stadera di Milano, non distante dalle metropolitane che collegano la struttura con gli atenei del centro città.

La "Casa dello Studente" di via Barrili ha riaperto i battenti il 1 settembre 2022 grazie alla volontà di Aler, in collaborazione con la Cooperativa Quadrifoglio SC Onlus e la societa' di gestione Estate To Rent. Alla cerimonia di intitolazione, questo pomeriggio, hanno partecipato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il prefetto Renato Saccone, l'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, il presidente di Aler Angelo Sala, il presidente del municipio 5 Natale Carapellese, la madre di Carlo Acutis, Antonia Salzano Acutis.

Dopo un lungo periodo di chiusura a causa di alcuni significativi problemi agli impianti - ora risolti - e l'emergenza Covid, gli studenti, in prevalenza internazionali, possono ora usufruire di una struttura all'avanguardia. A disposizione degli universitari 36 appartamenti composti da 76 camere per un totale di 110 posti letto. Gli spazi comuni sono stati completamente rinnovati con quattro aule studio, una sala cinema, una sala fitness, un'area break, un solarium attrezzato, una grande lavanderia e un ampio posteggio videosorvegliato per biciclette e monopattini. Lo studentato e' stato completamente cablato con fibra ottica e dotato di tutti i sistemi per la sicurezza degli ospiti, tra cui l'impianto rilevazione fumi e un defibrillatore automatico a disposizione anche del quartiere. Al momento la struttura e' al completo con studenti universitari in arrivo da oltre 30 paesi del mondo.

Il governatore Fontana ha parlato di un "grande risultato, di cui sono orgoglioso", celebrando Acutis come uno di quegli "esempi che devono essere guardati con grandissima attenzione e interesse da parte di tutti".

Sala, dal canto suo, ha ricordato l'impegno di Aler, che gestisce i palazzi di Barrilli 20, per l'housing universitario: "Gia' da tempo - ha detto - stiamo lavorando su case per studenti, abbiamo milleduecento letto messi a disposizione con bandi specifici, in una città che è molto cara". L'obiettivo è lavorare su affitti diffusi e aumentare il totale di letti a disposizione.

"Carlo - ha raccontato la madre - era un ragazzo normale che viveva una vita ordinaria. Mettendo Cristo al centro ha capito che la sua vita poteva diventare straorndaria. Questa realtà risponde ai valori di Carlo, a una chiamata evangelica che aiuta chi non puo' permettersi di studiare". Carlo aveva a cuore i più deboli, ha detto Delpini ricordandone la simpatia, il sorriso e la malattia che l'ha stroncato a soli 15 anni: "Acutis è diventato un punto di riferimento per tanti ragazzi e tante istituzioni. Con La beatificazione la Chiesa lo ha voluto indicare modello di vita. Mi auguro che gli studenti di questa struttura si chiedano chi è Carlo Acutis e ne traggono spunti per la loro vita".

“Abbiamo deciso di intitolare – racconta Alessandro Pedrini, amministratore delegato di Estate To Rent - in accordo con Aler e la Cooperativa Quadrifoglio, la “Casa dello Studente” al Beato Carlo Acutis, un giovane esempio per tutti i giovani. Lo Studentato di via Barrili, dove soggiornano circa 110 giovani universitari, di 30 nazionalità - sorge in un quartiere particolare, quello di Stadera, che è in fase di riscatto e di rigenerazione urbana. Strutture come queste aiutano a riqualificare quartieri e aree degradate o abbandonate per riappropriarsi degli spazi e migliorare la vita dei suoi abitanti. Questo progetto ben si sposa con la figura Beato Carlo Acutis, un giovane sempre dalla parte dei più bisognosi”.