A Milano la nona edizione del Premio Paladini delle Memorie 2024: un tributo agli eroi del bene comune

Si è svolta ieri la nona edizione del Premio Paladini delle Memorie presso la storica Scuola Militare Teuliè di Milano, un evento di grande rilevanza che ha celebrato le personalità che si sono distinte per il loro impegno nella salvaguardia della memoria collettiva e nella promozione dei valori civili e morali. Il premio è stato organizzato dall’Osservatorio Metropolitano di Milano in collaborazione con l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia e l’Associazione Nazionale delle Voloire.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali, tra cui il Generale Camillo de Milato, presidente dell'Osservatorio, che ha sottolineato: “Onoriamo chi ha contribuito a mantenere viva la memoria storica, garantendo che i valori di sacrificio, coraggio e dedizione non vengano mai dimenticati. Questo premio rappresenta un importante strumento per tramandare alle future generazioni l’importanza di un impegno che va oltre il tempo e le circostanze”.

I premiati

I premiati sono stati scelti per il loro contributo in vari ambiti: dalla sicurezza alla medicina, dalla protezione dei diritti umani alla memoria storica. Ogni riconoscimento ha celebrato non solo il loro lavoro, ma anche l’importanza di preservare la memoria collettiva, quale pilastro di una società che non dimentica le proprie radici. Tra i premiati dell’edizione 2024, spiccano nomi che rappresentano la dedizione al servizio e alla memoria: il Generale Rosario Aiosa, Medaglia d’Oro al Valor Militare, per il suo eroico intervento in un’operazione contro criminali armati nel 1977, e la Professoressa Cristina Cattaneo, per il suo fondamentale lavoro di identificazione delle vittime dei naufragi nel Mediterraneo. A ricevere il premio anche la Dottoressa Laura Bajardelli, per il suo impegno nella beneficenza, e il Contrammiraglio Stefano Costantino, che ha coordinato gli interventi di soccorso durante la devastante alluvione di Derna nel 2023. La cerimonia ha anche reso omaggio al coraggio del Dottor Gaetano Truppo, impegnato in progetti umanitari nei paesi più bisognosi.

L’Esercito Italiano onorato per l'operazione ‘Strade Sicure’

Un momento particolarmente significativo della cerimonia è stato il conferimento di un attestato di benemerenza all'Esercito Italiano, premiato per il suo fondamentale contributo alla sicurezza della città di Milano attraverso l’operazione Strade Sicure. Il Generale di Brigata Carmine Sepe, Comandante Militare dell’Esercito Lombardia, ha ricevuto il riconoscimento per il lavoro instancabile svolto dal Raggruppamento Tattico Lombardia-Trentino Alto Adige, che ha migliorato la sicurezza delle stazioni ferroviarie e delle aree urbane di Milano. Un impegno che continua a essere cruciale, come dimostrato anche dal sostegno fornito durante eventi di grande portata, come l’Expo 2015 e le future Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Emozioni e memorie: un evento che racconta storie di coraggio

La cerimonia si è conclusa con una toccante lettura di brani tratti dai libri di alcuni premiati, curata da Claudia Buccellati, che ha regalato alla platea un viaggio emozionale tra le parole di chi ha dedicato la propria vita a preservare la memoria storica e a fare la differenza nelle vite degli altri. I brani letti includevano passi da Corpi, scheletri e delitti di Cristina Cattaneo, Natale ’42 di Peppino Prisco e Memoria – Il piccolo miracolo della notte di Natale del 1917 di Laura Bajardelli, che hanno reso ancora più tangibile il valore del sacrificio e della dedizione di coloro che continuano a scrivere la storia del nostro Paese.

Elenco completo dei premiati e motivazioni a questo link: https://www.wikimilano.it/wiki/Premio_Paladini_delle_Memorie_2024