A Milano la nuova struttura di NH Hotel: un cocktail bar anche per esterni

Apre a Milano, in corso Buenos Aires, la tredicesima struttura milanese di NH Hotel Group (parte di Minor Hotels). Come riporta il portale Pambianco, la struttura rivela un'anima trendy, vivace e frizzante.

Marco Grimaldi: "Milano per noi è una piazza strategica sia per i viaggi business che leisure"

“Siamo entusiasti di aggiungere la nuova struttura al nostro portfolio milanese – rimarca Marco Gilardi, Operations Director NH Hotel Group, part of Minor Hotels, Italia e US – in una città che è per noi una piazza strategica sia per i viaggi business che leisure. Inoltre, questo hotel ci permette anche di rivolgerci ad un target giovane, cosmopolita, sempre alla ricerca di nuovi stimoli. In tre parole: pop, young e dynamic”.

La ricerca sulle abitudini di drink degli italiani

Il Mash-up Cocktail Bar è situato al piano terra con accesso indipendente rispetto all’hotel. Uno spazio rivolto alla città coniugando la clientela dell'hotel con gli ospiti esterni. La struttura ha commissionato ad AstraRicerche un’indagine incentrata proprio sulla scoperta di come, quando, dove e perché gli italiani escono a bere un drink. Dalla ricerca emerge che gli italiani amano bere fuori casa – oltre il 75% degli intervistati esce almeno una volta al mese e di questi il 45% almeno una volta a settimana – soprattutto all’aperitivo, con un approccio orientato alla convivialità e al relax. In termini di location, prevale il locale all’aperto o con un dehors (51,1%), seguono pub e birrerie (48,2%) e i locali con musica dal vivo (circa 36%).