Milano, Gucci presenta la nuova collezione Uomo Primavera Estate 2025

Il 17 giugno, a Milano, Gucci presenterà la collezione Uomo Primavera Estate 2025 disegnata dal Direttore Creativo Sabato De Sarno, nell'ambito della prossima MilanoFashion Week. La scelta del luogo – emerge dalla spiegazione in una nota - tiene fede alla tradizionale volontà della Maison di intessere legami tra moda e istanze di confronto culturale dall’ampio respiro. Triennale Milano, che ospita il Museo del Design Italiano, offre come il Tate Modern di Londra uno spazio a Gucci "in cui sviluppare nuovi dialoghi grazie alla diversità, allo scambio e alla libertà che l'arte, nella sua concezione più ampia, evoca nei suoi osservatori". Fin dalla sua fondazione nel 1923, la Triennale si è affermata come una delle principali istituzioni culturali nel mondo nel design, nell'architettura e nelle arti visive e performative. Con la scelta di Triennale Milano, Gucci vuole "rendere omaggio alla tradizione italiana che accomuna il Museo e la Maison, nella quale convergono artigianato, innovazione e raffinatezza estetica, nonché al panorama culturale milanese, sottolineando il ruolo della Triennale come dinamico luogo di incontro".