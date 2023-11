A Milano la terza edizione del Motosalone 2023 by Noisy Style

In concomitanza con EICMA, salone internazionale del motociclo, dopo il successo della scorsa edizione che ha visto più di 4000 visitatori nel corso dell’evento, anche quest’anno fino a domenica 12 novembre si terrà la terza edizione del Motosalone 2023 by Noisy Style, presso uno spazio di Torre Solaria, nel quartiere di Porta Nuova, premiato nel 2018 come miglior progetto al mondo di rigenerazione urbana.

Esposte 14 delle più iconiche moto recentemente personalizzate

Ideato, organizzato e diretto dai due product designer, Matteo Canciani e Luca Ravezzani, il Motosalone 2023 si propone in questa edizione l’obiettivo di superare le 7.000 presenze, mettendo in mostra le più emblematiche moto di serie da loro personalizzate, frutto di una passione che ha saputo trasformare la start up Noisy Style in una vera e propria impresa. Un’impresa che si è messa in sintonia con un mercato che va sempre più allargandosi tra gli appassionati delle due ruote, che amano distinguersi guidando moto non convenzionali. Alla Torre Solaria, saranno esposte 14 delle più iconiche moto recentemente personalizzate nell’officina di Noisy Style: nella carrozzeria, nel motore e nel comfort di guida, assieme alle innovazioni nell’equipaggiamento dei piloti.

Presentazione del restyling della Yamaha MT 09 Pasifae

Sabato 11 Novembre alle h. 14.00 inoltre, in prima esclusiva, verrà presentata ufficialmente il restyling della Yamaha MT 09 Pasifae. “Una moto che - secondo Matteo e Luca - va oltre ogni concetto di moto di serie, stravolta in ogni suo aspetto, colore, finiture e accessori”. Per il team di Noisy Style personalizzare moto e curare il lifestyle dei motociclisti è molto più di una passione: è una missione.



Il programma dell’evento:

Sabato 11 Novembre

Dalle h. 10.30 alle h.21.00

(Entrata libera - aperto al pubblico)

h.14:00 : Reveal ufficiale "Yamaha MT 09 Pasifae"



Domenica 13 novembre

Dalle h.10.30 alle h.21.00

(Entrata libera - aperto al pubblico)