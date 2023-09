A Milano le multe si possono pagare con l'app

È attiva la possibilità di ricevere via app o web l'avviso per le infrazioni al Codice della strada registrate via telecamere come Area C, Area B, corsie riservate, zone a traffico limitato, autovelox.

Sarà quindi possibile pagare una multa con pochi gesti, ovunque ed evitando le spese postali di notifica per il 95% delle tipologie di infrazioni

Sarà quindi possibile pagare una multa con pochi gesti, ovunque ed evitando le spese postali di notifica per il 95% delle tipologie di infrazioni, purché la sanzione non comporti la decurtazione dei punti della patente e l'eventuale superamento del limite di velocità non oltrepassi i 10 km/h.

Il servizio è accessibile anche da parte dei non residenti a Milano

Grazie allo sviluppo del servizio digitale da parte dei tecnici del Comune di Milano è ancora più semplice pagare le sanzioni tramite l'utilizzo del Fascicolo del cittadino, accessibile sia dal cellulare con l'omonima app sia dal web; basta registrarsi e inserire la targa del veicolo in uso. Il servizio è accessibile anche da parte dei non residenti a Milano.