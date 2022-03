A Milano le ultime maschere e coriandoli: in arrivo il Carnevale ambrosiano

Cosa fare nel week end a Milano

Il weekend milanese che sta per iniziare sarà indubbiamente all’insegna del Carnevale ambrosiano. Tra maschere e coriandoli ecco alcuni appuntamenti da non perdere assolutamente.

Il mercato dei saltimbanchi

Atelier Teatro presenta “Le mille e una piazza! Il mercato dei saltimbanchi” dedicata al Carnevale Ambrosiano. Fino a domenica nelle piazze adiacenti i Mercati Comunali Coperti sono in programma spettacoli gratuiti e adatti a un pubblico di tutte le età. Obiettivo: valorizzare proprio i mercati comunali come luoghi di socialità e aggregazione e rilanciare la grande tradizione del teatro popolare italiano. Il culmine sarà domenica, alle 18.30, al CAM Garibaldi.

Alla Pinacoteca Ambrosiana c’è la “Caccia al dettaglio”

Alla Pinacoteca Ambrosiana (piazza Pio XI), domenica alle 10.30, va in scena “Caccia al dettaglio”, una visita ludica per le famiglie. Grandi e piccoli si cimenteranno nel disegno di racconti fatti di forme e proporzioni, con pochi semplici elementi per narrare gli episodi salienti di una storia, esattamente come facevano gli artisti. Il costo è di 18 euro per gli adulti, 8 euro per i bambini, comprensivo di ingresso al museo e visita guidata.

Al Museo Naturale si gioca con il colore

Oggi e domani al Museo di Storia Naturale (corso Venezia 55) va in scena Colori, travestimenti e altri inganni. Partendo dalla tavolozza fornita dalla barriera corallina si introdurrà il concetto di colore e le sue molteplici funzionalità in natura: dalla capacità di inviare efficacemente messaggi al corteggiamento. Si passerà poi ad affrontare i diversi tipi di mimetismo fino alla realizzazione della propria maschera di carnevale personalizzata. Prezzo: 7 euro.

Allo Spirit de Milan arriva la musica anni ‘70

È arrivato il momento di parlare della movida più giocosa. Stasera lo Spirit de Milan (via Bovisasca 59) propone una serata speciale di Bandiera Gialla per festeggiare il Carnevale. Si parte con il concerto di musica anni ’70 delle Dance Angels, trio al femminile con un repertorio interamente improntato prevalentemente sulla musica Dance. Dopo di loro torna lo spettacolo della drag queen Alexandra e, in chiusura, balli fino a tarda ora con il Dj Set di Alex Biasco. È gradita la maschera.

Il Carnevale di Base Milano

Si festeggia anche a BASE Milano (via Bergognone 34). Un Carnevale è il titolo dell’appuntamento e promette di essere una lunga notte di trasformazioni: colori dal sottofondo, luci dalla metropoli selvaggia, sottofondi da ogni angolo della città. Con maschera o senza (libera scelta dei partecipanti), la serata sarà una lunga e selvaggia metamorfosi musicale. L’ingresso costa 15 euro. Si consiglia la prenotazione.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE A MILANO SU MI-TOMORROW