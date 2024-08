Milano, torna la festa dell'Unità con Schlein, Bonaccini e Calenda

Quasi 100 eventi in 10 giorni per parlare di politica interna, della città di Milano, dei temi internazionali nel segno di una riforma della legge sulla cittadinanza. Si terrà dal 6 al 15 settembre, all'Arci Corvetto, la festa dell'Unità del Pd di Milano che quest'anno ha come titolo 'L'Unione fa la Festa'. La segretaria del partito Elly Schlein salirà sul palco sabato 7 settembre, il sindaco Giuseppe Sala sarà protagonista il 12 settembre per parlare del futuro e del presente delle città. Il 15 settembre sarà il turno del presidente del Pd Stefano Bonaccini che chiuderà la festa con un appuntamento dedicato alle sfide del partito.

"Quest'anno abbiamo scelto di dedicare la nostra festa a chi è nato o cresciuto in Italia - ha spiegato il segretario del Pd di Milano metropolitana Alessandro Capelli in una diretta social in cui ha presentato la festa -. Da anni ci battiamo per un principio semplice ma fondamentale: le bambine e i bambini nati o cresciuti in Italia sono italiani. Questo tema, oggi più che mai, necessita di essere al centro del dibattito". A Milano ospite dell'evento anche il leader di Azione Carlo Calenda che dialogherà con Lorenzo Guerini il 9 settembre. Il 12 settembre l'esponente di Italia Viva Maria Elena Boschi sarà sul palco con Alessandro Alfieri per parlare di Democrazia delle destre. Per il M5s ci sarà Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna. "Abbiamo invitato tutte le forze di opposizione per un programma denso", ha detto Capelli.