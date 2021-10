A Milano Pm10 ancora in salita: picco a 83 microgrammi



Per il secondo giorno consecutivo a Milano ieri i valori del Pm10 hanno superato la soglia dei 50 microgrammi al metrocubo. La qualità dell'aria, secondo l'indicatore elaborato da Arpa è risultata "molto scarsa".



La centralina dell'Agenzia regionale per l'ambiente a Marche segnava 83, il valore peggiore nella giornata di ieri, quella di Pascal 71 e al Verziere 80. A Pioltello il Pm10 ha toccato i 79 microgrammi al metrocubo.