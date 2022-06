A Milano e Roma arriva Amazon Key: consegne anche quando non si è a casa

Amazon Key: sperimentazione a Milano e Roma. Come funziona

Amazon Key: il nuovo servizio del colosso di e-commerce sbarca anche in Italia, con i test che partiranno a Milano e Roma. I vettori potranno consegnare i pacchi ai destinatari residenti in condomini anche in loro assenza grazie all'istituzione di una bacheca digitale, posta all'ingresso del palazzo, dove i fattorini devono autenticarsi per farsi aprire la porta. Come riferisce il Corriere, il test interesserebbe mille condomini nelle due città italiane, le lavagne digitali saranno fornite da Laserwall. I vettori saranno identificati e tracciati in tempo reale tramite cloud Amazon e accederanno al condominio tramite "portiere" virtuale ed automatico che fornirà una chiave digitale temporanea e valida per un singolo ingresso.

