Referendum, "la possibilità di ottenere il quorum è pari allo 0,1%"

Referendum, la stima di Nicola Piepoli. Niente quorum, ma la Lega non perderà voti a causa del flop di domenica 12 giugno sulla Giustizia



La possibilità che venga raggiunto il quorum ai referendum sulla Giustizia è pari allo 0,1%. Non ha alcun dubbio Nicola Piepoli, decano dei sondaggisti, nella sua stima - non sondaggio (vietati in questa fase) ma meramente una previsione personale - ad Affaritaliani.it sull'affluenza alle urne quando mancano esattamente dieci giorni dall'apertura delle urne per i cinque referendum sulla Giustizia.

"La mia stima sulla partecipazione non è mutata nelle ultime due settimane e resta ferma al 28%", spiega Piepoli. "Non è aumentata neanche un po'. Il motivo? Sono quesiti fuori dal mondo, sono domande che non vanno poste alla gente, nessuno sa nulla o ha capito nulla di questi referendum".

Il fallimento, quasi certo, dei referendum farà perdere voti alla Lega che ha promosso i quesiti? "Assolutamente no, la Lega continuerà a perdere voti, o meglio continuerà a diminuire la sua presenza tra gli elettori, per altri motivi non per il mancato raggiungimento del quorum ai referendum del 12 giugno".

Secondo Piepoli, i motivi del calo del consenso della Lega, "non eccessivo, ancora un pochino scenderà, non molto, sono legati alla non posizione sulla guerra in Ucraina. Ci sono tre posizioni possibili: stare con Putin, stare con l'Occidente o la non belligeranza, ovvero la posizione che interessa di più all'Italia. Mi spiego: siamo occidentali e quindi fedeli alla Nato ma non facciamo la guerra, assistiamo i feriti come dei crocerossini. Salvini al momento non ha una posizione definita, se scegliesse quella della non belligeranza, storica per il nostro Paese, aumenterebbe subito e di tanto i voti", conclude.

