Giulio Berruti "inibito" sui social: commenti soft dopo il film spinto

Il commento soft di Giulio Berruti

Saranno state le polemiche degli ultimi giorni, sarà stato il timore di un'ulteriore frattura con Maria Elena Boschi, (eterna) promessa sposa, fatto sta che Giulio Berruti sui social è diventato ancora più "morbido", per evitare qualsiasi possibile scivolone. Una prova sta nel fatto che sotto alla foto di Cristina Marino, moglie di Luca Argentero che ieri compiva 31 anni, l'attore fidanzato di MEB si sia limitato a un laconico "Auguri amici" seguito da un cuore. Prova che, forse, è meglio evitare qualsiasi tipo di interazione con le donne, specie se particolarmente avvenenenti. Non è un mistero che le immagini del film spinto girato in Polonia da Berruti abbiano fatto inarcare più di un sopracciglio alla Boschi, che avrebbe addirittura imposto uno stop alle nozze ormai imminenti. Sarà davvero così? Si vedrà. Intanto, nel dubbio, il bell'attore evita qualsiasi scivolone.









