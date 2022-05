Lega, anche i giorgettiani con Salvini. Esclusivo: nella chat dei deputati...

Lega, tutti i deputati con il segretario



133 a 0. La vittoria di Matteo Salvini su Giancarlo Giorgetti, in un ipotetico derby in casa Lega, è schiacciante. Netta. Inequivocabile. Nel giorno in cui su Repubblica esce il solito velenoso articolo che riprende la presa di distanza del ministro dello Sviluppo economico dal suo segretario sul viaggio in Russia ("andava concordato con Palazzo Chigi") e prontamente arriva la risposta di Salvini ("Stop a liti e polemiche"), nella chat tra i 133 deputati leghisti, che Affaritaliani.it ha avuto modo di visionare, tutti i commenti, tantissimi, sono a favore del segretario. Nemmeno uno difende o sposa la posizione del titolare dello Sviluppo economico, ministro draghiano.



Qualche esempio? Il salviniano Luigi D'Eramo, verace leghista abruzzese ed ex commissario del Carroccio in Puglia, scrive: "Andiamo avanti più determinati è più forti 💪🏻". Attenzione, però, perché anche un giorgettiano doc, dichiarato, come Guglielmo Picchi, toscano, ex Forza Italia ed ex sottosegretario agli Esteri, scrive in modo inequivocabile rivolgendosi direttamente a Salvini: "Impegno massimo per te e per tutta la nostra comunità leghista". Insomma, chi si aspettava uno smottamento interno alla Lega resta deluso. I deputati, e la stessa cosa vale per i senatori, sono tutti con il segretario.

Leggi anche:

Monza in Serie A vale 400mila voti per Forza Italia. Berlusconi torna Re Mida

FI, Ronzulli-Fascina vs Gelmini-Carfagna: chi sta con chi. Mappa. Nomi

"Draghi resta premier dopo le prossime elezioni". La rivelazione di Cacciari

Renzi: "Il Mostro primo per vendite Ma sui giornali congiura del silenzio"

Guerra Ucraina, il risveglio di Germania e Giappone: corsa agli armamenti

Salvini e la Comunione della figlia Mirta, famiglia allargata presente - FOTO

Scoppia l'attrazione tra Massimo Giletti e Sofia Goggia, a cena insieme a Roma

Champions-Real, Ancelotti ringrazi de Laurentiis per averlo cacciato da Napoli

Il Pisa segna al novantesimo contro il Monza e Berlusconi dorme in tribuna

AXA Italia, in arrivo la terza rivoluzione sul modello di lavoro

CDP, consegnati 68 appartamenti realizzati in legno recuperato

Manageritalia offre una fotografia della Work Life Balance del Paese