Champions-Real, Ancelotti ringrazi de Laurentiis per averlo cacciato da Napoli

Ancelotti e la 14esima Champions League dei blancos del Real Madrid



Grazie all’Imperatore Carlo IV, 63 anni, da Reggiolo, per aver portato un pezzo della sua positiva, bon vivant e ironica Emilia nella 14esima Coppa dei Campioni dei blancos del Real Madrid.

E abbracci Thibaut Courtois, il portierone belga, che ha parato tutto, rispedendo a Liverpool il sussiegoso sergentone tedesco, Jurgen Klopp, a cui ha presentato un conto molto Sala (h)To…

Ringrazi, signor Carletto, Karim Benzema, di Lione, 34 anni, che ha meritato il Pallone d’oro, dimostrando che uno squadrone, forte e unito, in campo e fuori, può vincere anche senza campioni troppo costosi ed egoisti, come l’ex Cristiano Ronaldo.

Due grati saluti, infine: ad Arrigo Sacchi, che le ha insegnato tanto e le ha trasmesso anche il suo famoso, e invidiato, fattore “C”.

E a don Aurelio de Laurentiis, per averla cacciata, non ritenendola coach “da Napoli”, preferendole il calabrese Gattuso (tanti ringhi, ma zero tituli…).

Leggi anche: