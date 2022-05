Fugge con la rifugiata, parla la moglie. "Voleva mio marito e se lo è preso"

La donna abbandonata dal marito per fuggire con la rifugiata ucraina, rilascia un'intervista al Sun

In Gran Bretagna, continua a far parlare il caso della rifugiata ucraina fuggita insieme al marito della coppia che l’ha ospitata. Così, la stampa inglese nelle ultime ore arricchisce di particolari e aggiunge nuove testimonianze alla vicenda.

In particolare, Lora Garnett, 28 anni, abbandonata dal marito ha deciso di aprirsi e raccontare come sono andate le cose al Sun, come riportato dal Mirror. La donna afferma che prima di ospitare l'ucraina Sofiia Karkadym, nella sua casa a Bradford West York con il compagno di lunga data, Anthony, aveva numerose riserve.

Soprattutto, la coppia inglese ha due figli e oggi, lei, si definisce distrutta e incredula su quanto sia potuto accadere. Lorna dichiara: “Ha messo gli occhi su Anthony fin dall'inizio, ha deciso che lo voleva e lo ha preso”. Poi, riferendosi al compagno afferma: “Semplicemente non capisco come abbia potuto buttare via tutto questo per una donna che conosce da quindici giorni. La vita che conoscevo è andata in frantumi".

Leggi anche: