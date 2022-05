Intesa Sanpaolo, apre oggi il nuovo Museo delle Gallerie d’Italia a Napoli

Gli scatti d'Affari

L'istituto bancario promuove la cultura italiana. Esposti il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio e la pittura napoletana

Oggi, sabato 21 maggio, Intesa Sanpaolo inaugura al pubblico le “Gallerie d’Italia a Napoli”, con spazi triplicati rispetto alla precedente area espositiva. L'evento ha luogo presso il monumentale edificio storico dell’ex Banco di Napoli progettato dall’architetto Marcello Piacentini in via Toledo 177, segno di una grande riqualificazione architettonica che ha interessato lo stabile, realizzata da Michele De Lucchi. L'edificio, adibito a museo, accoglie l'arte italiana e in particolar modo quella meridionale e napoletana, dagli inizi del XVII ai primi decenni del XX secolo. Grande attesa del pubblico per il capolavoro della collezione di Intesa Sanpaolo, il famoso Martirio di sant’Orsola del Caravaggio. Cuore pulsante dell’edificio sarà il grande salone al piano terra, dedicato a mostre temporanee e a grandi iniziative culturali con artisti e curatori internazionali.

Tale apertura si inserisce nel Progetto Cultura della Banca, nato per valorizzare il patrimonio storico artistico confluito negli anni nel Gruppo e a cui fanno riferimento altri quattro musei oltre al napoletano, quelli di Milano, Torino e Vicenza, tutti con sede in edifici storici di Intesa Sanpaolo.