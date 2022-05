Berlusconi ritorna in campo e annuncia la nascita dei club per la Libertà

Berlusconi a Napoli: "Dobbiamo lavorare insieme per le elezioni del 2023"

Silvio Berlusconi, dal palco della Convention di Forza Italia a Napoli, proclama il suo ritorno, una nuova "discesa in campo" a distanza di quasi vent'anni. "Dopo l'espulsione forzata dal Senato di nove anni fa, sarò di nuovo in campo con voi": è questo l'esatto annuncio che il Cavaliere rivolge alla platea di elettori su un suo rinnovato impegno in prima persona alle prossima elezioni politiche. "Dobbiamo lavorare per le elezioni 2023 che sono decisive per costruire il futuro che vogliamo".

Berlusconi annuncia la nascita dei club per la Libertà

"Nel 1994 una grande novità, decisiva per il nostro consenso, furono i club Forza Italia, che poi si sono voluti ribattezzare, contro il mio parere, in Club Forza Silvio. Si tratta di un modello che dobbiamo riprendere in mano, perchè obbiamo ripetere il miracolo di allora, perchè l'Italia ha bisogno di noi oggi come allora. Il club è un buon modo per avvicinare le persone che sono stanche, deluse e disgustate della politica e dei suoi riti che quindi se avvicinate e convinte a votare per il centro-destra non se la sentono di aderire a un partito politico, ma a un club sì".

"Questa volta li chiameremo club per la Libertà perchè la Libertà è il nostro valore, il nostro simbolo, la nostra bandiera, il nostro traguardo. Entro febbraio del prossimo anno, in ognuno degli 8000 comuni italiani deve sventolare la bandiera di un club per la Libertà. Prima ancora, entro questo novembre, dopo una grande campagna adesioni rivolta prima di tutto a chi ci ha abbandonato, rieleggeremo democraticamente i coordinatori provinciali attraverso i congressi che si svolgeranno in tutte le province d'Italia", ha annunciato Berlusconi.

"A tutti voi quindi va il mio incoraggiamento più forte e il mio grazie piu' sentito, a voi che siete qui presenti e ai tanti altri che ci seguono tramite i canali televisivi e i social. Ricordatevi: il futuro di Forza Italia e' il futuro dell'Italia. Continuiamo a costruirlo insieme, per noi e per le persone che amiamo. E ricordatevi che, come io ebbi a dire nel 1994, 'chi ci crede combatte, chi ci crede supera ogni ostacolo, chi ci crede vince'. Un forte abbraccio a tutti e naturalmente: Forza Napoli! Forza Italia!".

Referendum, Berlusconi: "Urne aperte solo di domenica? Incredibile"

Ma non è tutto. Dal palco di Napoli Berlusconi manda anche il suo assist al leader della Lega Matteo Salvini a proposito di giustizia e referendum. "Io ho parlato tante volte della liberazione da tre oppressioni, l'oppressione burocratica, l'oppressione fiscale, l'oppressione giudiziaria. Queste sono le battaglie più importanti che dobbiamo fare e questo è quello che faremo. Veniamo all'oppressione giudiziaria", ha detto il Cav.

"Il 12 giugno si terranno dei referendum fondamentali, in materia di giustizia. referendum che potrebbero contribuire a cambiare davvero il rapporto fra lo stato e il cittadino e fare dell'Italia un Paese piu' garantista e quindi piu' libero. Incredibilmente, di questi referendum si parla poco o nulla, incredibilmente si è deciso di votare in un giorno soltanto, il 12 giugno", ha sottolineato Berlusconi.

"Evidentemente c'e' qualcuno che non vuole che gli italiani si pronuncino su un tema che da trent'anni almeno dilania il Paese. Un tema che riguarda i rapporti fra stato e cittadino, la terzieta' del giudice, la neutralita' politica della magistratura. Io rivolgo un appello accorato a tutti gli italiani perche' vadano a votare e diano il loro voto su un argomento che, prima o poi, potrebbe riguardarli tutti personalmente".

"Il referendum, ha riconosciuto il leader di Forza italia, è una tappa, ma una tappa importante, di un percorso riformatore che in parte e' gia' avviato e che stara' al nostro futuro governo di centro-destra portare a termine. Un percorso riformatore al quale questo governo ha dato il via approvando una riforma, la riforma Cartabia, che certamente non e' la nostra riforma. Pero' e' una riforma che introduce finalmente la separazione delle funzioni tra giudici e PM e che chiude definitivamente le "porte girevoli" fra magistratura e politica. Ripeto, non e' la nostra riforma, ma e' l'inizio di un processo riformatore che dovremo continuare, un processo che non vuole essere punitivo per la magistratura, anzi vuole valorizzare i tanti giudici onesti e corretti, messi nell'angolo da minoranze ideologizzate e da gruppi di potere".

Referendum, Salvini: "Nessuno ne parla ma è la prima volta che non si vota il lunedì"

Sulla stessa scia, appunto, anche il leader della Lega Matteo Salvini che nel corso di un evento della lista Lombardia Ideale a Milano ha detto: "Il 12 giugno è la prima volta che non si vota il lunedì". E riguardo ai referendum "nessuno ne parla. Io non sono complottista, metto assieme i puntini. Forse a qualcuno conviene che la giustizia non cambi. Forse la sinistra e' piu' organizzata a mandare le truppe a votare".

"Io invito i lombardi - ha aggiunto Salvini a margine dell'evento - a scegliere il 12 giugno, perche' qualcuno al Governo ha scelto un unico giorno per votare, a meta' giugno, a scuole chiuse, senza il lunedi'. Siamo sempre abituati ad andare a votare anche il lunedi'. Il 12 giugno facciamo che ci saranno 35 gradi a Monza, Lodi, a Sesto San Giovanni. Uno magari porta i figli in campagna sperando di andare a votare il lunedi'. Hanno negato questa possibilita' in maniera irragionevole e inspiegabile, probabilmente anche per stoppare e cercare di arginare i referendum sulla giustizia. Spero che votino in tanti. Poi ci sono buone amministrazioni in carica, quindi conto che la Lega si confermi il primo partito di questa splendida regione e che il centrodestra vinca. Centrodestra che e' unito quasi ovunque, quasi".

