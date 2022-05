Renzi: "Tutti parlano di Open. Ma le fondazioni di D'Alema e Minniti?"

Fondazione Open, le parole di Renzi sul trattamento dei magistrati: le differenze con Minniti e D'Alema

Matteo Renzi continua a far discutere con il suo nuovo libro “Il Mostro”. Questa volta è il turno di due suoi ex compagni del, Massimo d’Alema e Marco Minniti. Pd. Il leader di Italia Viva sottolinea in questo modo la differenza di trattamento che i magistrati avrebbero avuto tra Open e i due famosi esponenti del Partito democratico: “Perché è così strana la vicenda di Ischia?”.

“Perché”, continua, “colpisce e arresta un amministratore renziano che si scoprirà poi non avere avuto alcun ruolo nella vicenda. Ma intanto la botta ai renziani è data. Ma anche perché tocca una cooperativa, la CPL Concordia di Modena, interessata all’appalto, che è da sempre molto attenta e prodiga di finanziamenti alla politica. ‘Eccoci qua’ direte voi. ‘Abbiamo trovato uno che finanzia Open. Finalmente, ecco la prova!’ Macché”.

“Concordia e Open non hanno nulla a che vedere. E poi Open, a differenza delle fondazioni realmente finanziate da CPL Concordia, aveva una trasparenza che le altre si sognano. Sì, certo: a processo vanno solo quelli di Open, ma paradossalmente nessuna fondazione aveva requisiti di trasparenza così rilevanti. Non è infatti immediato scoprire come la CPL Concordia finanzi due fondazioni, soprattutto: quella di Massimo D’Alema, Italianieuropei, del quale compra anche dei libri, e quella di Marco Minniti, la fondazione ICSA. Si ipotizza un finanziamento totale di 100.000 euro ma a differenza di ciò che accade per Open la trasparenza – specie per ICSA – non era una priorità”.

