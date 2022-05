Terna, presentato oggi il premio fotografico "Driving Energy 2022"

Terna, si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione del premio "Driving Energy - Fotografia Contemporanea"

Si è svolta oggi a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone", la conferenza stampa di presentazione del premio "Driving Energy - Fotografia Contemporanea". L'evento è stato organizzato da Terna, a riprova del ruolo istituzionale della società e del suo interesse non solo per la sostenibilità ambientale, ma anche per la cultura e l'arte. A intervenire durante l'evento, Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di Terna, Massimiliano Paolucci, Direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sostenibilità di Terna, Marco Delogu, editore e fotografo nonchè curatore dell'iniziativa e Lorenza Bravetta, Consulente in ambito fotografico e curatrice del settore Fotografia, Cinema e New Media presso la Triennale di Milano.

Al concorso è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica e il tema di questa prima edizione è "Cameras on Driving Energy”. Potranno partecipare due ampie categorie di fotografi: i giovani fino ai 30 anni e i senior (dai 31 anni). Inoltre, durante l'evento è stata annunciata un'inedita mostra dedicata alle opere finaliste dell'iniziativa, che sarà allestita da Terna presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma nel mese di novembre. I vincitori saranno 5 in totale: il Senior si aggiudicherà un premio di 15.000 euro, il Giovane avrà un premio di 5.000 euro e infine sono in programma tre Menzioni Speciali, a ciascuna delle quali verrà riconosciuto un premio di 2.000 euro.

In collegamento durante la conferenza anche la Presidente di Terna, Valentina Bosetti, che ha messo in luce il legame fra l'azienda e il contest fotografico: "Il Premio Driving Energy 2022, per Terna, significa tornare a fare cultura a beneficio del Paese. Esso identifica i nostri valori fondanti: coraggio, lealtà e inclusione: coraggio, perché l’azione artistica implica scelte, la lealtà, per l’impegno nel creare e selezionare valore sostanziale attraverso le immagini, e l’inclusione, perché abbiamo realizzato un Premio caratterizzato dalla massima apertura e con un focus dedicato ai giovani”.

Lorenza Bravetta ha infine approfondito il tema e fatto un excursus sulla situazione della fotografia italiana attuale e passata, sottolineandone le bellezze e le lacune, ma anche il rapporto con il restauro, la conservazione e il ritardo nella musealizzazione.

Le dichiarazioni di Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di Terna

L'Amministratore Delegato di Terna, Stefano Donnarumma, è intervenuto a margine dell'evento parlando del suo rapporto con l'arte e riportando alla memoria ricordi d'infanzia. Inoltre, ha dichiarato: "Secondo me, nell'energia e nel suo sviluppo c'è talmente tanto dell'ingegno, della fantasia e dell'inventiva dell'uomo che credo quel contenuto di bellezza vada assolutamente colto. Quando me ne hanno parlato, ho sposato questa iniziativa culturale immediatamente e sono contento che con il nostro operato e la nostra spinta possiamo dare spazio alla bellezza e alla cultura".

Durante l'intervista, Donnarumma ha esposto l'impegno di Terna per la valorizzazione della cultura e dei giovani talenti italiani, con un focus doveroso per l'organizzazione sulla sostenibilità: "Si tratta di un premio fotografico aperto a chiunque voglia prenderne parte, dedicato alla libera interpretazione e con una sola linea guida: rappresentare il tema dell'energia. La giuria è di alto livello e sarà dato un particolare spazio ai giovani. L'obiettivo è di carattere culturale: vogliamo essere stimolatori e accompagnatori di un'operazione culturale. Come azienda importante del territorio ci sembra giusto lavorare su questi temi. Ci sarà una mostra a Roma e poi abbiamo in programma di riproporre sul terrorio nazionale perchè siamo posizionati in diverse regioni e ben collegati".

"Abbiamo chiamato il progetto 'Driving Energy' perchè Terna è l'operatore del sistema energetico nazionale. il nostro compito è di accompagnare il Paese nella transizione energetica e lo facciamo con grande passione e investimenti e vogliamo valorizzare l'aspetto della centralità dell'energia nel presente e futuro dell'Italia. Quale occasione migliore di valorizzarlo se non sotto il profilo artistico?" ha commentato l'Amministratore Delegato di Terna.

Le dichiarazioni di Marco Delogu, editore, fotografo e curatore del progetto

Durante la conferenza di presentazione del premio, il curatore, editore e fotografo Marco Delogu ha elogiato la cultura italiana e la sua importanza nel mondo. In Italia esistono bravissimi fotografi e il Premio Terna vuole fare in modo, secondo Delogu, di lavorare su un tema di capitale importanza ad oggi come l'energia per costruire un capitolo significativo dell'arte italiana.

"Questo Premio nasce all’insegna di un’affinità, che definirei genetica, tra l’arte fotografica e la trasmissione dell’energia. Figlie della stessa rivoluzione industriale, sono state fondamentali per la nascita e l’evoluzione del mondo di oggi. La fotografia è la madre di tutti i linguaggi contemporanei che si fondano sulla riproducibilità tecnica. La trasmissione dell’energia elettrica è, in ogni settore delle nostre vite, la madre delle soluzioni tecnologiche su cui si fonda la contemporaneità. Per questo il dialogo tra Terna e l’arte fotografica è iniziato in modo naturale e abbiamo voluto che culminasse in questo Premio, che ha anche l’obiettivo di costruire negli anni un capitolo importante della fotografia in Italia” ha commentato il curatore del progetto.

A margine dell'intervista Marco Delogu ha dichiarato: "Mi sembra bellissima l'idea di non avere una giuria super tecnica ma altamente qualificata e riconosciuta a livello internazionale, che può far crescere una nuova generazione di fotografi italiani".