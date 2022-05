Affonda un rimorchiatore al largo di Bari: due morti e molti dispersi

Puglia: durante la notte la motonave Split, battente bandiera croata ha recuperato il comandante, vivo

Affonda un rimorchiatore al largo delle coste pugliesi: l'imbarcazione partita da Ancona e diretta in Albania è affondata nella serata di ieri al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, al limite fra le acque italiane e quelle croate.

Durante le ricerche di questa notte, avvenute in presenza di mare molto mosso, la motonave Split, battente bandiera croata, accorsa in zona, ha recuperato il comandante del rimorchiatore, poi trasportato al Policlinico di Bari. Sono stati invece trovati morti due componenti dell'equipaggio. In corso ancora le ricerche di altri quattro marittimi italiani e uno tunisino.

La Guardia Costiera di Bari sta coordinando i mezzi militari e civili impegnati nelle ricerche: 5 mercantili, oltre a diverse unità della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Nelle ricerche sono stati coinvolti anche velivoli della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’aviazione della Croazia.

Un aereo della Guardia Costiera italiana sta sorvolando in queste ore la zona alla ricerca dei dispersi. Da questa notte, familiari dell’equipaggio del rimorchiatore sono assistiti presso gli Uffici della Direzione Marittima. Al momento il pontone, piattaforma galleggiante per il trasporto di merci, si trova alla deriva con 11 persone a bordo: in suo soccorso sta dirigendo un altro rimorchiatore.

