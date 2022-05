Sassuolo-Milan, biglietti a 3000 euro. BOOKMAKERS: ECCO LE QUOTE SCUDETTO

Sassuolo-Milan, biglietti fino a 3mila euro. Invasione rossonera al Mapei Stadium

I biglietti di Sassuolo-Milan sono scomparsi in meno di un'ora. Il club emiliano in una nota sul sito nelle scorse ore ha fatto sapere che mezzogiorno, che gli unici pass disponibili per il Mapei Stadium "sono quelli nel settore di Tribuna Sud, dove è attiva fino alle ore 23 di venerdì una prelazione dedicata solo agli abbonati neroverdi". Tutti esauriti i 21.525 posti di Reggio Emilia: si prevede che 18mila supporter allo stadio potrebbero essere rossoneri. Esplodono i siti specializzati nella rivendita di biglietti con prezzi che vanno da 895 e i 2984 euro. E' possibile comprare fino a quattro biglietti online, sui quali è possibile effettuare il cambio nome.

Scudetto Milan o Inter: i bookmakers non hanno dubbi. Le quote

Intanto i bookmakers sono convinti che lo scudetto sarà del Diavolo. Secondo OddsChecker (leader nella comparazione delle quote) Sassuolo-Milan vedrà i rossoneri vincenti al Mapei Stadium: il successo della squadra allenata da Pioli viene pagato a 1,48 con il pareggio a 5. La vittoria di Scamacca e compagni viene data 7 contro 1. Dunque, a parere dei broker, improbabile. E solo con una sconfitta dei rossoneri, l'Inter superando la Sampdoria a San Siro (successo considerato scontato: a 1,14), potrebbe operare il clamoroso sorpasso scudetto all'ultima giornata. Si tratterebbe di una beffa storica.

Inter, Moratti evoca un 5 maggio per il Milan

Nelle scorse ore, l'ex presidente interista Massimo Moratti, ha scaramanticamente evocato lo spettro di un 5 maggio rossonero: “Nel calcio tutto è possibile, i miracoli possono sempre accadere. Quello che appare scontato e deciso, poi si ribalta in un attimo, è successo a noi diverse volte, anche se devo dire che sono più le volte in cui è andata bene. Sono due grandi squadre, ma può piovere come a Perugia o succedere a loro quello che è capitato a noi in quel maledetto 5 maggio. Chissà che magari il 22 maggio non diventi il loro 5 maggio…“, le sue parole all'Adnkronos.

Milan, Inter e la festa scudetto

Questa derby scudetto si concluderà la festa di una delle due squadre. L'Inter, forse scaramanticamente, non fa trapelare nulla essendo seconda ma c'è da giurare che i nerazzurri organizzeranno qualcosa in caso di sorpassa. Il Milan potrebbe festeggiare con il bus scoperto, girando per la città, nella notte tra domenica e lunedì di ritorno da Reggio Emilia. La festa a San Siro ha perso quota visto che che nel day after di questo duello (il 23 maggio) il Meazza ospiterà una partita di beneficenza organizzata da Samuel Eto'O. nel frattempo è certo che Lega Serie A si ha preparato una premiazione al Mapei Stadium con il presidente Casini e una a San Siro con l'amministratore delegato De Siervo.