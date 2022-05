Elettra Lamborghini: "Mi fa ridere Zalone, amo gli horror e a Only Fun..."

Elettra Lamborghini: "Io a Only Fun? Autoironica". L'intervista

La nuova sfida di Elettra Lamborghini promette di regalare grandi risate al pubblico: sarai conduttrice al fianco dei PanPers di Only Fun (sul Nove e discovery+). Cosa dobbiamo aspettarci dalla tua conduzione in un genere televisivo per te inedito?

"Spero di regalarvi tante risate, ma anche di stupirvi. Mi sono molto divertita a registrare Only Fun e a lavorare con i Panpers e con gli altri comici del team. C’era una bella sinergia e spero che si sentirà e si vedrà all’uscita del programma".

Il cast comico è ricchissimo: solo per fare qualche nome si passa da Maurizio Battista, Giovanni Cacioppo e Dario Cassini, senza dimenticare Raul Cremona, Giuseppe Giacobazzi, Pino e gi Anticorpi, gli Oblivion e tanti altri. Ci racconti qualche divertente retroscena capitato dietro al palco di Only Fun?

"Nel Backstage la situazione era sempre abbastanza di gioco, dovevamo essere concentrati sul copione e cosa fare e cosa dire, ma aveva il suo ruolo anche l’improvvisazione. Tra uno sketch e l’altro si rideva molto, fare le prove con questi comici è stata una bella esperienza nonostante le giornate fossero molto piene".





Un aggettivo per descrivere questa edizione di Only Fun

"Sorprendente, sono stata sorpresa io dal trovarmi così a mio agio in un programma, ma spero di sorprendere anche il pubblico in questa nuova veste di conduttrice".

Uno per raccontare l'Elettra di Only Fun

"Autoironica, l’autoironia è molto importante nella vita, ma soprattutto in queste situazioni, è importante non prendersi troppo sul serio e saper stare allo scherzo".

Restando in tema di risate... qual è la cosa più divertente nel privato che ti è capitata in questo 2022?

"La cosa più divertente in assoluto del 2022 non mi viene in mente in questo momento, ma ci sono tante cose che mi fanno ridere che mi hanno fatta ridere. Sicuramente mi fa molto ridere Lea, il mio cagnolino perché la trovo molto buffa".

Elettra e la comicità: chi erano i grandi comici che ti facevano ridere da bambina?

"Ho sempre trovato molto divertente Checco Zalone, ma in realtà non ho mai seguito molto i film comici perché sono sempre stata un’amante del genere horror".

Dopo Only Fun, il tuo 2022 musicale e televisivo regalerà qualche sorpresa ai tuoi fans? Ci anticipi qualcosa dei tuoi prossimi impegni?

"Le sorprese non si possono rovinare e anticipare così, Vedrete! Spero di rincontrare i miei fans il prima possibile".

Only Fun al via sul Nove. Elettra Lamborghini e I PanPers in conduzione

Al via dal 19 maggio alle 21.25 su NOVE e disponibile in anteprima su discovery+ ONLY FUN – Comico Show, con i più importanti nomi della comicità riuniti finalmente su un palco per un grande ritorno al live, dallo storico Teatro Galleria di Legnano, capitanati da Elettra Lamborghini e I PanPers. Settanta serratissimi minuti per cinque puntate dedicate alla risata e alla leggerezza, in un continuo circuito tra palco e backstage e con un ritmo unico.





Sul palco dello show, - prodotto da Colorado Film per Discovery Italia - per la prima volta nella veste di conduttori, l’imprevedibile e inarrestabile cantante e showgirl Elettra Lamborghini e il duo comico dei PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, veterani della risata e campioni di numeri sui social.

Only Fun, il cast dei comici sul palco del Nove e discovery+

Stand up, monologhi, cavalli di battaglia e personaggi esilaranti: il tutto con grande spazio all’improvvisazione e ad un linguaggio poco scritto, per lasciare il campo al reale divertimento dei protagonisti sul palco. In scena, un cast solido e amato dal pubblico: Maurizio Battista, Alessandro Bianchi, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Francesco Cicchella, Raul Cremona, Alberto Farina, Barbara Foria, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano, Valentina Persia, Pino e gli Anticorpi, gli Oblivion, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis.