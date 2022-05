Fondazione FS propone nuovi itinerari con "l’Arlecchino"

Fondazione FS, l’Arlecchino ritorna sui binari domenica 22 maggio

Fondazione FS, dopo il grande successo degli scorsi mesi, propone nuovi itinerari con l’ETR252 “l’Arlecchino” che ritorna sui binari domenica 22 maggio. Il mitico treno, inaugurato in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960, simbolo del Made in Italy e del boom economico, effettuerà un viaggio commerciale con partenza da Roma Termini alle ore 08:30 ed arrivo a Milano Centrale alle 14.55.

L’ETR252, noto con il nome "l'Arlecchino", è oggi una delle punte di diamante della flotta degli elettrotreni storici di lusso gestita da Fondazione FS. Insieme al fratello maggiore ETR 300, il “Settebello”, costituì sino alla fine degli anni ’70 l’eccellenza del parco rotabili FS. Il treno fu impiegato inizialmente sulla tratta Milano-Roma-Napoli soprattutto per potenziare i collegamenti Nord-Sud in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960. L’8 novembre 1979 il Pontefice Giovanni Paolo II viaggiò su un ETR 250 “Arlecchino” dalla Città del Vaticano diretto all’Officina di Roma Smistamento, affollatissima per lo storico e commovente incontro celebrativo della 21a Giornata del Ferroviere.

Completamente restaurato e inserito da Fondazione FS nel parco rotabili storici, oggi è ritornato agli splendori delle origini ed impiegato per servizi turistici di particolare pregio. Un appuntamento imperdibile, dunque, per turisti e appassionati che avranno l’opportunità di viaggiare a bordo del leggendario treno che ha fatto sognare intere generazioni con il suo iconico belvedere panoramico e l’eleganza degli interni realizzati dai più grandi designer italiani.