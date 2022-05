Governo, crolla tutto: crisi a giugno, elezioni tra fine settembre e ottobre

Governo, crisi a giugno sul termovalorizzatore di Roma. Il Pd conferma: "Tensione altissima"



Si è consumato oggi a Palazzo Madama l'antipasto della crisi di governo. L'elezione di Stefania Craxi a presidente della Commissione Esteri del Senato ha mandato su tutte le furie il Movimento 5 Stelle. Durissimo Giuseppe Conte. "Oggi registriamo che di fatto si è formata una nuova maggioranza, che spazia da Fratelli d'Italia sino a Italia Viva", ha detto l'ex premier commentando con i giornalisti il voto per la presidenza della commissione Esteri del Senato, al termine della riunione del Consiglio nazionale del M5S. "Si è formata - ha aggiunto - violando patti, regole, perché avevamo avviato un percorso condiviso, Il M5S con grande senso di responsabilità, di lealtà verso le istituzioni e i cittadini italiani si era predisposto per il cambio della presidenza della commissione Esteri e per lavorare con le altre forze di governo a sostegno di questa maggioranza sulla carta; per insediare una nuova commissione e consentire che riprendessero i lavori. Dobbiamo prendere atto che in modo opaco, surrettizio, che le cose sono andate diversamente".

Il presidente del Consiglio Draghi è stato avvertito ieri, quando si era capito che si stava lavorando in modo surrettizio a violare patti, regole e accordi, e ora sta principalmente a lui prendere atto della responsabilità di tenere in piedi questa maggioranza, ha aggiunto ancora Conte. "Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, i cittadini devono stare tranquilli, perché noi non ambiamo a nessun incarico, ad allargare il raggio delle nostre posizioni e delle poltrone, ma vogliamo solo difendere gli interessi dei cittadini italiani", ha aggiunto.

E ancora l'ex presidente del Consiglio: "Prendiamo atto che le nostre posizione politiche molto chiare, di voler affrontare in un dibattito pubblico sulla politica estera la discussione su un indirizzo alla soluzione politica del conflitto in Ucraina, non piacciono o comunque non piacciono a tutti".

Dal Partito Democratico ammettono che "la tensione è altissima", anche se non credono in una crisi di governo a ore. Ma, secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti qualificate, Conte, d'accordo con tutto lo stato maggiore del M5S, sta preparando la crisi di governo che avverrà ufficialmente a giugno sul termovalorizzatore di Roma, che è inserito nel dl Aiuti. Sull'elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri del Senato, i 5 Stelle hanno salvato Pd e LeU, ma sul termovalorizzatore della Capitale lo scontro sarà anche con i Dem e con il sindaco Roberto Gualtieri.



Conte, assicurano le fonti, staccherà la spina e il Pd non potrà che prendere atto e lasciare la maggioranza chiedendo le elezioni. Dal Nazareno hanno già spiegato chiaramente che non resterebbero nella maggioranza senza pentastellati. Non solo, anche Salvini, a quel punto, seguirà Conte (alla Lega non mancano i motivi per rompere, boom di sbarchi di immmigrati clandestini in testa) per non lasciare al M5S la palma dell'opposizione e della difesa degli interessi del popolo. Lo scenario descritto trova conferme tra diverse fonti di vari partiti, che spiegano che le elezioni politiche si dovrebbero tenere tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

Pesantissime le parole di Carlo Calenda, leader di Azione: "Riassumendo: i 5S eleggono Il filo russo Petrocelli; poi provano con il più filo russo Ferrara; poi si dividono tra candidato di Di Maio e di Conte e finiscono per far eleggere Stefania Craxi (per fortuna) e ora minacciano la crisi?! Mandiamoli a spazzare il mare".

