Top Manager Reputation: Descalzi vola al primo posto, poi Starace e Messina

Top Manager Reputation, cambio al vertice: Messina di Intesa scende di due posizioni, recupera Descalzi di Eni

Mentre la guerra in Ucraina non arresta la sua corsa, il ruolo dei top manager si estende e fortifica: il loro agire non è più solo economico, bensì formativo e culturale. Dirigenti di grandi colossi energetici o bancari, hanno il compito e (dovere) di prendere posizione anche su temi sociali, o di trovarsi a gestire, in prima linea, partite politiche.

In questo clima, Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, nella classifica top manager reputation, stilata dall'Osservatorio permanente di Reputation Science, che analizza e mette in fila i consensi online dei vertici delle aziende attive in Italia, sale così in prima posizione con oltre 80 punti. A seguire Francesco Starace, numero uno del colosso energetico Enel, ottiene 78.51 punti. Completa infine il podio il Ceo di Banca Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, sotto di un solo punto a 77.48.