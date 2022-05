Garavaglia: "Reddito di cittadinanza al 50% per gli stagionali del turismo"

RdC al 50% per chi accetta un lavoro nel turismo

Ora non ci saranno più scuse: per evitare la carenza di personale nel mondo del turismo, della ristorazione e dell’ospitalità, il ministro Massimo Garavaglia lancia una proposta: ridurre al 50% il reddito di cittadinanza al percettore che accetta un lavoro nel settore. Si tratta di un’idea che metterebbe fine in un colpo solo a diversi “tormentoni” estivi: la voce di chi dice che non si trovano lavoratori perché il reddito di cittadinanza è più “conveniente”; la risposta dei potenziali impiegati che lamentano condizioni usuranti e il rischio che con la fine dell’estate si debba tornare nuovamente a percepire il sussidio; la necessità di far ripartire un comparto che valeva il 13% del pil prima della pandemia e che oggi deve ricominciare quasi da zero. Il boom delle prenotazioni, infatti, non riporta magicamente le lancette indietro di due anni.

Il tavolo congiunto e la reintroduzione del voucher

Il ministro Garavaglia ha annunciato un tavolo di consultazione con il collega del Lavoro Andrea Orlando e con gli operatori per cercare di capire che cosa fare nell’immediato per risolvere rapidamente la sistemica carenza di personale. “Per il reddito di cittadinanza e Naspi credo che abbiamo bisogno di un aggiustamento radicale” ha detto il ministro del Turismo, che propone “un’uscita graduale” del reddito di cittadinanza, ipotizzando un taglio del 50% per gli stagionali che accettino un impiego. Garavaglia, inoltre, ha rilanciato la possibilità di reintrodurre i voucher, nel settore agricolo e turistico. «Uno strumento efficace per il contrasto del lavoro nero» che «consente l’integrazione salariale, per chi lo vuole, in maniera semplice e trasparente» è la posizione del ministro.

Riaprire i flussi migratori

Un’altra ipotesi sul tavolo è quello di ampliare il numero di stranieri ammessi in Italia. “Dobbiamo prendere degli stranieri altrimenti gli alberghi non riescono a lavorare” ha spiegato il ministro. Per il 2022 la quota del decreto flussi è fissata a 69.700 lavoratori stranieri, mentre lo scorso anno erano stati 30.850.

Rondinelli (M5S): “Il reddito di cittadinanza non è il male assoluto, il problema è la qualità del lavoro”

Il reddito di cittadinanza "non è il male assoluto del mercato del lavoro italiano e se i vari Renzi, Garavaglia o Meloni continuano a gettare fango su questo strumento di contrasto alla povertà è solo per fare propaganda, incapaci di presentare almeno un'alternativa valida. Il vero nodo del mercato del lavoro in Italia è la qualità del lavoro stesso". Lo dice Daniela Rondinelli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

"Milioni di cittadine e cittadini italiani conoscono la verità - continua - perché a differenza di questi politici vivono sulla loro pelle la vergogna di buste paga da fame e lo sfruttamento con orari di lavoro insostenibili. Noi una proposta ce l’abbiamo e si chiama salario minimo subito, loro? Solo arroganza e distacco dall’Italia reale", conclude.

Leggi anche: