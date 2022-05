PIZZIUM e Molino Colombo arrivano a Napoli: al via nuovo store al Vomero

Gli scatti d'Affari

PIZZIUM apre al Vomero (Napoli) con pizze regionali realizzate con farina prodotta da Molino Colombo

PIZZIUM, concept di pizzerie napoletane che conta attualmente 29 store, prosegue la sua espansione con l’apertura del primo punto vendita nella città di Napoli, il secondo nel Sud Italia dopo la recente apertura a Salerno. Dal 13 maggio in via Luca Giordano 184, nel quartiere collinare Vomero in una zona di grande passaggio, la nuova pizzeria accoglie gli amanti della pizza con i suoi 67 coperti e un dehor di circa 70 posti. Ad accompagnare PIZZIUM in questa nuova e sfidante avventura c’è Molino Colombo, realtà che da 140 anni è punto di riferimento per i maestri lievitisti dell’arte bianca.